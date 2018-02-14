Строителям верфи «Звезда» выплатили 54 миллиона рублей долгов по зарплате

Рабочие, занимающиеся строительством верфи «Звезда» в Приморском крае, получили 54 миллиона рублей задолженности по зарплате. Судостроительная верфь сооружается на базе дальневосточного военного завода «Звезда» в бухте Большой Камень в 20 километрах к востоку от Владивостока.

Как 14 февраля пишет РБК, договоренность о погашении долгов была достигнута в ходе встречи врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с вице-президентом «Роснефти» Андреем Шишкиным.

По словам Тарасенко, проблема с выплатой зарплат контролируется федеральными ведомствами и региональными органами власти, а также правоохранительными органами. «Это недопустимо, что люди работают и не могут получить зарплату. Сейчас совместными усилиями мы решаем этот вопрос», — заявил Тарасенко. При этом в самой «Звезде» задолженности по зарплате сотрудникам нет, а трудности возникли только у подрядчиков.

Стоимость проекта постройки судоверфи составляет 146 млрд руб. К 2025 году завод начнет строить сухогрузы, танкеры и буровые платформы для шельфа, включая Арктику. В сентябре 2017 года «Роснефть» и «Звезда» подписали соглашение о строительстве пяти танкеров типа Aframax. Они будут построены совместно с компанией Hyundai Heavy Industries Co Ltd из Южной Кореи. Спуск танкеров на воду состоится в 2021 году, собственником Aframax станет «Совкомфлот», а фрахтовщиком — «Роснефть».

В ноябре 2017 года глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что «Газпром» закажет у верфи «Звезда» «около 32 судов».