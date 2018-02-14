Полтавченко дал районам три дня, чтобы избавиться от сосулек

Следить за тем, как и кто чистит крыши и улицы в районах Петербурга, должны лично главы администраций. На то, чтобы убрать сосульки, губернатор Георгий Полтавченко дал им три дня.

В распоряжении «Фонтанки» оказался документ, утром 14 февраля разосланный по всем районным администрациям. В нем сказано, что губернатор Георгий Полтавченко «крайне недоволен» тем, как убран город. Градоначальник считает, что следить за сосульками и снегом на тротуарах главы администраций должны лично и ежедневно. На сайте каждого из 18 районов каждые сутки должна публиковаться информация по итогам объезда, «с указанием конкретных адресов» и отчетом об устранении нарушений, найденных накануне.

Кроме того, следить надо за количеством привлеченных рабочих и расчетам с ними. Объезжать территорию, судя по тексту, глава должен самостоятельно, а его заместители и руководители управляющих организаций в обязательном порядке должны устраивать ежедневные совещания.

«До 16.02.2018 принять кардинальные меры по изменению ситуации с очисткой крыш от снега и наледи в Санкт-Петербурге», – сказано в поручении Полтавченко.

В ближайшую пятницу, 17 февраля, в Смольном пройдет видеоконференция, на которой каждый из глав должен будет отчитаться о ситуации.

«Фонтанка» выяснила, что глав распоряжение губернатора не испугало.

«В Центральном районе в день чистят примерно по триста крыш, некоторые полностью, на части только карнизные свесы, как раз где образуются сосульки. При этом ситуация усложняется тем, что большая часть крыш в историческом центре — скатная, то есть при малейшем потеплении сосульки образуются вновь. Например, на 8-й Советской жилищники работали неделю назад, убрали 10 крыш, но вчера им снова пришлось сбивать наледь на тех же домах и еще трех вдобавок. Ситуация сложная. А что касается объездов, они у нас и так ежедневные, а то и по несколько раз за день ездим», – рассказали в Центральном районе.

И без распоряжения губернатора каждый день по своей территории ездит глава Кронштадтского района.

«Глава администрации Олег Довганюк ежедневно объезжает Кронштадт, работает с жилищным агентством и управляющими компаниями по уборке снега» – подтвердили в пресс-службе администрации.

Оптимистично настроены и в Петроградском районе. «Да, такое письмо мы действительно получили. В нашем случае это значит, что и без того регулярные объезды территории просто станут ежедневными. Мы работаем по обращениям граждан, фото с адресами нам, в том числе, присылают через соцсети. Что касается поставленных сроков — с сосульками справиться за три дня вполне реально, если, конечно, опять не начнется снегопад. Мы уже неделю избавляемся от них в усиленном режиме, работу осталось только доделать», – рассказали нашему изданию районные чиновники.

Напомним, в Петербурге из-за падения снега и сосулек с крыш пострадали уже несколько человек, один раз это закончилось смертью. На улице Репина на кормившую кошек пенсионерку упала снежная глыба, женщина умерла в больнице. Из-за произошедшего своих должностей лишились замглавы районной администрации и глава районного жилищного агентства. На улице Подвойского упавший снег застал врасплох женщину, которая из-за испуга перевернула коляску с ребенком, инцидент также проверяет прокуратура. Пожилой мужчина пострадал из-за сосульки, которая упала на него на улице Чапаева.