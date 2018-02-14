Сурков: Возвышение женщин — симптом упадка

Новой колонкой в журнале отметил День всех влюбленных Владислав Сурков. Помощник президента РФ проанализировал природу женской власти и пришел к выводу, что матриархат во власти — признак упадка.

Влиятельный в Кремле человек, как известно, уже несколько лет является колумнистом «Русского пионера». Благодаря опубликованным ранее текстам читатели узнали о любви Суркова к индийскому кино, почитали его стихотворение о весне. На этот раз политик решил высказаться о женщинах во власти, благо повод есть — 14 февраля, День святого Валентина.

«Существует не афишируемая (времена не те!), но достаточно широко распространенная гипотеза, будто возвышение женщин … есть симптом упадка», – пишет Владислав Сурков.

В качестве подтверждения он приводит множество примеров: гибель Спарты от засилья женщин, развал Римской империи, а также закат видных европейских монархий. Не обходит стороной помощник президента и Россию.

«Восемнадцатый – "бабий" – век при всем его внешнем блеске нанес непоправимый урон российскому абсолютизму. Эпоха Анны, Елизаветы и двух Екатерин отличилась чередой дворцовых переворотов, разгулом шляхты, фаворитизмом», – пишет колумнист.

«Не Александра Федоровна развалила Российскую Империю, не Раиса Максимовна – Советский Союз, но о них неизбежно вспоминают в разговорах о последних днях Империи и Союза», – добавляет он.

Но автор оптимист. По его мнению, когда мужчины уходят в тень, они генерируют новую реальность: цифровую экономику, новые системы ценностей и т. д.

«В общем, завтра все будет опять man-made, сделано человеком, дословно – мужчиной. А значит, не столько хорошо, сколько нескучно», – считает Владислав Сурков.

По мнению политика, феминизм и сексуальные скандалы на Западе — как раз иллюстрация господствующего матриархата. «Богоспасаемое отечество наше» пока что затронуто феминизмом незначительно: «Мы опять то ли отстаем от всех, то ли, наоборот, всех опережаем. Эта неопределенность подсказывает нам единственно возможную стратегию поведения на случай восстания женщин. Стратегию Кунктатора и Барклая – медлить и уклоняться. Не принимать навязываемый бой. И еще – любить».