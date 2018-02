В США лось уронил вертолёт

В США вертолет разбился после столкновения с лосем. Об этом 14 февраля сообщил местный телеканал KUTV.

Инцидент произошел в штате Юта. Двое мужчин в вертолете пытались поймать животное по заданию местного управления ресурсов дикой природы. На высоте около трех метров в лося выстрелили сетью из ружья, однако тот случайно задел винт, и машина потерпела крушение.

«Было только 10 футов над землей, и было возможно посадить вертолет обратно на землю. Мы ловим сотни животных каждую зиму, и никогда такого не происходило», — цитирует телеканал представителя управления Марка Хэдли.

Сообщается, что люди не пострадали, а вот парнокопытное погибло.

Up close: this is the scene in Northeastern Utah of helicopter that was brought down by an Elk. Search & rescue teams say crew on board were reacting, «I can’t believe we just survived this thing» more on #kutv2news 6 pic.twitter.com/FVKCmchYgf