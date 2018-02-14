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14.02.2018 09:44

После облавы полиции Петербурга на торговцев БАДами в камеру отправили 28 человек

Следствие процессуально задержало 28 человек из 50 доставленных после самой масштабной реализации полиции Петербурга в 2018 году. Всем вменяется мошенничество, при котором фигуранты выдавали себя за врачей и навязывали пенсионерам бесполезные препараты. «Фонтанка» узнала, почему десятки граждан после обыска оказались на свободе, а также сколько человек отвезут в суд на арест.

По информации нашего издания, в ночь на 14 февраля следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти выписали 28 постановлений о задержании подозреваемых на двое суток в порядке статьи 91 УПК. Само же уголовное дело возбуждено по мошенничеству в особо крупном размере.

Напомним, утром 13 февраля около 150 оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД начали самую масштабную реализацию этого года. Они провели несколько десятков обысков и доставили к себе в кабинеты 50 человек. Все фигуранты так или иначе были связаны с неофициальной организацией, распространяющей БАДы на территории города и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», из 50 человек – 22 пошли на сотрудничество со следствием, и им была оставлена свобода в рамках подписки о невыезде. Как журналист нашего издания узнал в полицейском главке, откровенно начали говорить даже те, кто считается организатором схемы. Выяснилось, что это граждане Украины.

Тем не менее следствие с ходатайством на арест выйдет в отношении 18 человек.


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