В Томской области жители деревни просят полицию разобраться с полтергейстом

Жители деревни Маракса Колпашевского района Томской области жалуются на необъяснимые явления в доме. Семья обратилась за помощью в церковь и полицию. Правоохранители проводят официальную проверку.

О происшествии накануне сообщил портал Tomsk.ru со ссылкой на рапорт на имя начальника областного главка МВД Александра Будника. Жильцы частного дома рассказали, что в помещении «происходит что-то странное, в том числе летают ножи». Прибывшие на место полицейские якобы подтвердили происходящее. По словам семьи, несколько суток в доме «летают предметы, упал шкаф, из пустой комнаты вылетела палка, а с полки упали книги».

Как 14 февраля пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, полиция проводит проверку случившегося. «Сотрудникам органов внутренних дел поступило сообщение от гражданки, проживающей в Колпашевском районе Томской области. В настоящее время полицейскими проводится проверка в соответствии с действующим законодательством», — сообщил представитель УМВД, добавив, что это вся официальная информация по этому поводу.

Колпашевская епархия Русской православной церкви подтвердила, что семья обращалась за помощью, и интерпретировала происходящее как «действие духов злобы».

«Данные факты подтвердили представители правоохранительных органов, также обратившиеся по этому поводу в епархиальное управление. Прибывший на место священнослужитель, следуя церковной традиции, совершил чин освящения дома, а также провел беседу с его жильцами. В ходе беседы подросток, ставший основным объектом сверхъестественных явлений, изъявил желание принять святое крещение», — говорится в комментарии епархии.