Ургант и Блэйз присоединились к акции «Отведай блин — спаси ребёнка!»

Две знаменитости – актёр Андрей Ургант и шоумен Паскаль Блэйз – провели в Петербурге кулинарный баттл. Таким образом они присоединились к традиционной масленичной благотворительной акции фонда «Линия жизни» «Отведай блин – спаси ребенка!».

Встав за плиту в одном из ресторанов на Финляндском проспекте, звезды продемонстрировали свои «кулинарные способности» – Блэйз первый раз пек блины, а Ургант – третий. Но по заверениям шеф-повара ресторана, у обоих явный талант к этому делу.

Посетители ресторана были немало удивлены этой акции и с удовольствием заказывали блины от Урганта и Блэйза, которые к тому же еще и выступили в роли официантов.

«Надеюсь, вы простите нам наше неожиданное появление, тем более дело благородное, все мы должны помогать и делать хорошие дела», – признался Ургант.

Акция «Отведай блин – спаси ребенка!» будет продолжаться всю неделю. К ней присоединились несколько сетей известных ресторанов, в меню которых действует специальное «Благотворительное блинное меню». Покупая блины из этого меню, посетители помогают спасти жизнь ребёнка – часть средств, вырученных от продажи блинов в ресторанах-участниках, будут переданы в фонд «Линия жизни» на лечение тяжелобольных детей.

О том, какие рестораны принимают участие в благотворительной акции, можно узнать на сайте фонда «Линия жизни».