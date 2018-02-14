Дерипаска предложил майнерам отправиться в Сибирь

Группа En+, один из активов миллиардера Олега Дерипаски, предлагает майнерам строить криптофермы возле электростанций в Иркутской области, принадлежащих компании.

Об этом 14 февраля сообщают СМИ. У En+ есть пять объектов, вблизи которых можно строить майнинговые фермы и "намывать" криптовалюту. Все они расположены в Сибири — ГЭС и ТЭЦ в Иркутске и Усть-Илимске, еще одна ГЭС в Братске. Директор компании Максим Соков отметил, что на продаже электричества для майнеров En+ планирует заработать до миллиарда рублей. Он добавил, что компания уже ведет ряд переговоров с фондами, которые привлекают инвестиции в подобные проекты, в том числе среди американского и китайского бизнеса.

Напомним, компания «Русал», основной актив Дерипаски, ранее заявила о намерении построить крупнейшую на Северо-Западе криптоферму в Надвоицах (Карелия), на территории алюминиевого завода.