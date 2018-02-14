Гражданин Эфиопии покусал сотрудника Росгвардии в Волгограде

Сотрудник Росгвардии пострадал в результате общения с буйным иностранцем в Волгограде. Приезжий вцепился бойцу в руку так, что тому потребовалась медицинская помощь.

Как 14 февраля сообщает РБК со ссылкой на региональное управление Росгвардии, накануне вечером поступил вызов из студенческого общежития. Туда пытался попасть нетрезвый мужчина. Сотрудники потребовали у него документы, в ответ гражданин стал ругаться и затем набросился на силовиков, укусив одного из них за руку. Также он ударил ногой по служебному автомобилю, помяв кузов.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, там выяснилось, что он гражданин Эфиопии. Пострадавшему бойцу оказали медицинскую помощь. Проводится проверка.