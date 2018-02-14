МОК по ошибке не пригласил на Олимпиаду двух российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) по ошибке не пригласил на Олимпиаду в Пхенчхане конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ошибка обнаружилась во время заседания вынесенной панели CAS в Пхенчхане, на котором рассматривались апелляции 47 россиян на недопуск к Играм. Жалобы Попова и Грязцова отклонили, равно как и жалобы остальных спортсменов, хотя они вошли в одобренный МОК список из 391 атлета. Приглашения же получили только 389 спортсменов.

Суд тогда постановил, что МОК имел право приглашать спортсменов в индивидуальным порядке, учитывая отстранение Олимпийского комитета России, и не увидел в действиях комитета дискриминации, непоследовательности или несправедливости при отборе российских спортсменов, который смогут принять участие в Играх.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс в ответ заявил, что у организации было достаточно оснований, чтобы не приглашать Попова и Грязцова.

«У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS и будет их решать. Но группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», — приводит слова Адамса ТАСС

В конце прошлого года Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Причиной стал антидопинговый скандал: расследование МОК показало, что допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи были подменены. Каждый атлет, решивший выступить под нейтральным флагом, должен был пройти специальный отбор. 1 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) оправдал 28 сочинских олимпийцев, в результате чего Россия вернула себе первое место в командном зачете Олимпиады-2014.