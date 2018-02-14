В Петербурге проверяют приезжего, 4 года развращавшего собственную дочь

Глава семьи из Таджикистана, живущей в Петербурге, несколько лет домогался до своей дочери — с таким заявлением в полицию пришла мама девочки.

Как стало известно «Фонтанке», разврат по отношению к ребенку в семье приезжих вскрылся вечером 13 февраля — женщина 40 лет обратилась в полицию с заявлением на своего мужа. Якобы тот еще с 2014 года регулярно домогался до дочери. При этом 17-летняя девушка в Северной столице не учится и не работает и большую часть времени проводит в квартире на улице Типанова. Проводится проверка.