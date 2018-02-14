Умер принц датский Хенрик

В Дании на 84 году жизни умер принц Хенрик. Он умер в окружении супруги королевы Маргрете II и двоих сыновей.

«Его королевское высочество принц Хенрик мирно умер во сне во вторник, 13 февраля, в 23:18 [по местному времени] во дворце Фреденсборг», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу королевского дома. Остальных подробностей произошедшего в пресс-службе не уточнили.

Принц Хенрик почувствовал себя плохо две недели назад во время своей поездки в Египет. Тогда у 83-летнего представителя датской королевской семьи была обнаружена доброкачественная опухоль. После этого он был госпитализирован в одну из больниц Копенгагена, однако незадолго до смерти принца, по данным телеканала, выписали: свои последние дни он хотел провести во дворце, расположенном к северу от столицы Дании. В прошлую пятницу, 9 февраля, из-за «серьезного ухудшения» здоровья принца Хенрика его старший сын, наследный принц Дании Фредерик, который также является членом Международного олимпийского комитета, был вынужден покинуть зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

На королеве Маргрете II Хенрик женился в июне 1967 года. Их свадьба состоялась в Копенгагене. У семейной четы родились двое детей — наследный принц Фредерик (сейчас ему 49 лет) и принц Иоахим (48 лет). В последние годы жизни Хенрик, как напоминает издание People Royal, неоднократно жаловался журналистам на свою жизнь при дворе, а также на присвоенный ему традиционный для женившихся на женщинах-монархах в Дании титул принца-консорта. То, что он официально не являлся королем, принц считал несправедливым и даже заявлял в связи с этим о гендерной дискриминации, отмечает издание.