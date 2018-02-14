В Нидерландах нашли замену министру, солгавшему о встрече с Путиным

Должность министра иностранных дел Нидерландов займет министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Сигрид Каг. Он сменит на посту подавшего в отставку министра Халбе Зейлстра, который солгал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.

О назначении Каг сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает 14 февраля «Газета.ру» со ссылкой на De Telegraaf. Каг будет временно совмещать обе позиции.

Напомним,Зейлстра накануне признался, что солгал, что присутствовал на встрече с российским президентом в 2006 году. Ранее Зейлстра рассказывал, что на этой встрече Владимир Путин говорил о «Великой России», в которую должны войти Россия, Белоруссия, Украина и прибалтийские страны. Глава МИД Нидерландов по-прежнему уверен, что Путин об этом говорил. Однако Зейлстра заявил, что сам на встрече не присутствовал, а рассказал ему об этом некий ее участник.