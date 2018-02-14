Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов 14 февраля заняли второе место в короткой программе в соревновании спортивных пар на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Как сообщает ТАСС, по итогам выступления россияне набрали 81.68 балла. Первыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун (82.39), третье место заняли представители Канады Мэйган Дюамельи и Эрик Рэдфорд (76.82).

Другая российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт (74.35) заняла девятое место, а Кристина Астахова и Алексей Рогонов (70,52) стали десятыми.

На данный момент в копилке России пять медалей – одна серебряная (фигурное катание) и четыре бронзовые (шорт-трек, керлинг и две в лыжах).

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.