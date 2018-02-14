Премьер Нидерландов: Россия нацелена на экспансию

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что слова бывшего главы МИД страны Хальбе Зейлстра об экспансионизме России отражают действительность, передает Reuters.

«Если вы посмотрите на то, что Россия сделала за последние 10-15 лет, на политику, которой она следовала, вам придется сказать, что она нацелена на экспансию», — сказал Рютте.

Ранее сообщалось, что Зейлстра, признавшийся, что он солгал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, ушел в отставку, заявив, что его авторитет пошатнулся настолько, что он не мог продолжать работу.