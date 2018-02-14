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14.02.2018 00:44

Премьер Нидерландов: Россия нацелена на экспансию

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что слова бывшего главы МИД страны Хальбе Зейлстра об экспансионизме России отражают действительность, передает Reuters.

«Если вы посмотрите на то, что Россия сделала за последние 10-15 лет, на политику, которой она следовала, вам придется сказать, что она нацелена на экспансию», — сказал Рютте.

Ранее сообщалось, что Зейлстра, признавшийся, что он солгал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, ушел в отставку, заявив, что его авторитет пошатнулся настолько, что он не мог продолжать работу.

Источник: Газета.ру


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Падение снега на Подвойского, после которого пострадал ребенок, попало на видео

pixabay.com

Школа строгого режима

Новости компаний
shutterstock.com
13.02.2018 13:20
«Уральские авиалинии» запускают акцию «Билеты в лето»
Авиакомпания предоставляет скидки до 30% на любимые летние направления
«Главстрой-СПб»
13.02.2018 13:01
«Главстрой-СПб» меняет ценовую политику
Компания «Главстрой-СПб» пересматривает подход к ценообразованию в своих проектах и выводит на рынок предложение по беспроцентной рассрочке
Магазин "Кей"
12.02.2018 10:00
Обзор лучших игр 2017 года от экспертов КЕЙ
2017 год был богат на появление продолжений различных тематических игр, что не могло не порадовать фанатов. Итак, обо всем по порядку в материале
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