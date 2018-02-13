New York Post рассказало об оскорблениях в письме Дональду Трампу-младшему

Письмо с белым порошком, направленное сыну президента США Дональду Трампу-младшему, содержало оскорбления в его адрес, пишет издание New York Post со ссылкой на источники.

"Ты ужасный, ужасный человек. Я удивлен, что твой отец разрешает тебе выступать по телевизору. В своей семье ты идиот ", — приводит издание выдержки из письма.

Ранее СМИ сообщили, что жена сына президента Ванесса Трамп была госпитализирована после открытия "конверта с белым порошком". Жена Трампа-младшего получила конверт около 10 утра по местному времени (18.00 мск). Отмечалось, что она была доставлена в госпиталь в качестве меры предосторожности. Сообщалось, что конверт был адресован Дональду Трампу-младшему. Содержимое конверта не представляло опасности, заявил позднее РИА Новости представитель нью-йоркской полиции.

Трамп-младший в разные годы принимал участие в бизнес-проектах своего отца, а в настоящее время контролирует ряд его активов, которые Трамп-старший передал в доверительное управление, заняв пост президента.

В 2001 году в США было несколько случаев умышленной рассылки по почте споров сибирской язвы, в результате чего погибли пять и пострадали 17 человек.