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13.02.2018 23:44

США: сирийская оппозиция более неспособна свергнуть Асада

Сирийская оппозиция более не способна свергнуть президента страны Башара Асада. Об этом говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниэла Коутса, представленном в специальном комитете по разведке сената США.

«Конфликт решительно изменился в пользу сирийского режима, позволив России и Ирану закрепиться внутри страны. Вероятно, силы оппозиции после семи лет вооруженного восстания более не способны свергнуть президента Башара Асада или устранить военное отставание», — отмечается в докладе.

Также разведка пришла к выводу, что у повстанцев, вероятно, сохраняются ресурсы для поддержания конфликта как минимум на протяжении следующего года.

11 декабря 2017 года источники газеты The New Yorker рассказали, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась с нахождением Башара Асада у власти до 2021 года. На смену официальной позиции Вашингтона повлияли успехи правительственных войск Сирии при поддержке России, Ирана и Хезболлы.

Источник: Лента.ру


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Падение снега на Подвойского, после которого пострадал ребенок, попало на видео

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Школа строгого режима

Новости компаний
shutterstock.com
13.02.2018 13:20
«Уральские авиалинии» запускают акцию «Билеты в лето»
Авиакомпания предоставляет скидки до 30% на любимые летние направления
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13.02.2018 13:01
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Компания «Главстрой-СПб» пересматривает подход к ценообразованию в своих проектах и выводит на рынок предложение по беспроцентной рассрочке
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Обзор лучших игр 2017 года от экспертов КЕЙ
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