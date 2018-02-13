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13.02.2018 23:29

Организатору терактов в Нью-Йорке вынесли приговор

Организатора взрывов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси Ахмада Рахими приговорили к пожизненному заключению, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру США.

«Он был приговорен к пожизненному сроку и возмещению ущерба», — говорится в сообщении.

Рахими должен будет возместить ущерб в размере более $560 тыс.

Ранее Рахими были предъявлены официальные обвинения по восьми пунктам, в том числе за применение оружия массового поражения, порчу общественного имущества и использование взрывного устройства в преступных целях.

Источник: Газета.ру


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25.01.2018 18:31
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19.01.2018 10:00
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