Организатору терактов в Нью-Йорке вынесли приговор

Организатора взрывов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси Ахмада Рахими приговорили к пожизненному заключению, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру США.

«Он был приговорен к пожизненному сроку и возмещению ущерба», — говорится в сообщении.

Рахими должен будет возместить ущерб в размере более $560 тыс.

Ранее Рахими были предъявлены официальные обвинения по восьми пунктам, в том числе за применение оружия массового поражения, порчу общественного имущества и использование взрывного устройства в преступных целях.