Сосульки в центре Петербурга разочаровали вице-губернатора

Заснеженные крыши, обледеневшие провода, гроздья сосулек, нависающие над магазинами, увидел вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко во время очередной проверки 13 февраля. Петроградскому району на уборку дали сутки, но больше всего претензий к центру.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора, во вторник Николай Бондаренко сосредоточился исключительно на Центральном и Петроградском районах. Результатом инспекции стал список из более чем ста тридцати адресов, где от наледи и снежных шапок так и не избавились. В центре количество опасных домов перевалило за 80, и ограждения – к примеру, на Херсонской, 15 – отсутствуют. С особой опаской следует заходить в «Дикси» на 5-й Советской, политехнический техникум на Моховой, 40 и в музыкальную школу в соседнем здании.

На Петроградской нарушений меньше, но с полсотни адресов очистки требуют. Кроме снега на крышах вице-губернатор приметил сосульки на балконах проспекте Добролюбова, ледяные наросты на трамвайной контактной сети прямо над тротуаром у «Рив Гоша» на Большом проспекте и замерзшую воду на водосточных трубах на Малом. Сосульки на Большой Зеленина, 3 и Шамшина, 17 сочли просто «огромными». Прибраться у метро на Каменноостровском проспекте у домов №39 и 31 необходимо срочно, остальным адресам включая музей Кирова дали ещё сутки.

Отмечается, что во вторник в центре Петербурга вычистили 289 карнизных свесов – частично, ещё шесть кровель – полностью. Работы проходили на территории Жилкомсервисов 1,2 и 3, в которых против снега и сосулек выдвинули четыре мобильные группы. Вместе с наледью жертвой борьбы стала остановка на Лиговском проспекте, 53.