Фристайлист-олимпиец Денщиков женится на отстраненной скелетонистке Потылицыной

Российский фристайлист Семен Денщиков женится на скелетонистке Ольги Потылицыной. Слова спортсменки приводит «Весь спорт».

«14 февраля 2014 года я рыдала — в этот день завершились мои выступления на домашней Олимпиаде в Сочи, я проиграла. И вот, так совпало, что спустя ровно четыре года, день в день, состоится самое счастливое событие в моей жизни — мы с Семеном станем мужем и женой.

Распишемся между тренировками — чтобы не мешать подготовке любимого к Олимпийским играм», — сказала Потылицина, отметив, что специально прилетела в Южно-Сахалинск, где и состоится мероприятие.

Свадьба пройдет 14 февраля. На следующий день Денщиков отправится на Олимпиаду в Южную Корею. Потылицина была отстранена от Игр-2018 после решения МОК.