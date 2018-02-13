ЗакС показал, кто не идиот во власти Ленобласти

В сто миллиардов рублей обойдётся парламентская идея по созданию велодорожек в Ленобласти. Во столько оценил новаторство председатель областного комитета по дорожному хозяйству Юрий Запалатский, подсчитав и освещение, и ширину одного км велодорожки при прокладке новых трасс.

Вопрос о внедрении велосипедного движения встал на сегодняшней встрече народных избранников с губернатором Александром Дрозденко и явился продолжением темы развития дорожной системы региона. Буквально две недели назад ЗакС принял закон, который предполагает штрафы за нарушение пользования платными парковками, хотя в Ленобласти их нет.

О том, какое слово в свою очередь произнес Александр Дрозденко, читайте в статье "То ли видение, то ли велосипедизация депутатов".