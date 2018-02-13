Мужчина погиб при пожаре в расселенном общежитии на Зеленогорской

Пять расчетов тушили пожар в здании бывшего общежития в Выборгском районе Петербурга вечером 13 февраля. Из горящей комнаты спасли двоих, ещё один погиб.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на Зеленогорскую улицу, 3 вызвали в половине девятого вечера. Через семь минут на место прибыли первые расчеты. В пустующем здании горела одна из комнат, огонь распространился по всей площади. Дом «сталинской» постройки, где раньше располагалось общежитие для строителей, в 2011 году признали аварийным. Сейчас его единственными жителями являются бездомные. Двоих удалось спасти, ещё один мужчина скончался.

Двадцать пожарных потушили открытый огонь в 20:45. Сейчас в комнате проливают тлеющие очаги. Эта же пятиэтажка горела летом 2015 года. Тогда после пожара нашли тела пяти человек.