Енот устал по пути через дорогу: помогли инспекторы ГИБДД

Курьезный инцидент произошел в Московской области. Как рассказали в главке 13 февраля, экипаж ДПС заметил енота, легшего прямо на проезжей части. Пришлось спасать. Включив сигналы, полицейские остановили машину и на руках транспортировали уставшего зверька.

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Напомним, что днем стало известно еще об одной ситуации с енотом: зверь проник на территорию пропускного пункта на границе России и Украины и парализовал работу. Животное оказалось слишком буйным.