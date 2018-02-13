Шульц расхотел возглавлять СДПГ
Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил, что уходит с поста председателя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Merkur.
На пост главы СДПГ Шульц предложил Андреу Налес, которая возглавляет фракцию партии в бундестаге.
13 февраля президиум партии провел встречу, на которой политики решили назначить Налес временно исполняющей обязанности председателя партии.
Ранее сообщалось о том, что Шульц отказался возглавить министерство иностранных дел Германии в правительстве Ангелы Меркель.