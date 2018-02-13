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13.02.2018 21:56

Шульц расхотел возглавлять СДПГ

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил, что уходит с поста председателя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Merkur.

На пост главы СДПГ Шульц предложил Андреу Налес, которая возглавляет фракцию партии в бундестаге.

13 февраля президиум партии провел встречу, на которой политики решили назначить Налес временно исполняющей обязанности председателя партии.

Ранее сообщалось о том, что Шульц отказался возглавить министерство иностранных дел Германии в правительстве Ангелы Меркель.


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Падение снега на Подвойского, после которого пострадал ребенок, попало на видео

pixabay.com

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«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
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Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
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ЖК «БауХаус» построили за год
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15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
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Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
«Строительный трест»
31.10.2017 17:07
Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
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