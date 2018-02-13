Сосулька со здания Росреестра на Чапаева упала на прохожего

Тяжелые травмы получил престарелый прохожий у кадастровой палаты Ленобласти в Петроградском районе. С крыши на голову упала сосулька.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, инцидент случился на улице Чапаева около трех дня 13 февраля. «Дедушка проходил мимо дома, был сбит с ног наледью», – уточнили они.

По данным «Фонтанке», пострадавшему 70 лет. Он находится в реанимации Александровской больницы, состояние оценивается как тяжелое.

В администрации Петроградского района нашему изданию подтвердили травмирование прохожего, уточнив, что падение наледи зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Сегодня, 13 февраля, государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) распространила сообщение о привлечении владельцев зданий нежилого фонда к крупным штрафам за халатное отношение к своевременной и добросовестной уборке кровель. В настоящее время инспекция обследовала 2250 объектов, нарушения выявлены на 848 зданиях. Размер штрафа составляет до 1 млн рублей. В частности, в список наиболее серьезных нарушителей попал и областной Росреестр со своим зданием на улице Чапаева, 15 корпус 2 литера Б.