Школьники открыли новый остров в Арктике

Российские школьники Артем Макаренко и Валерия Саенко обнаружили новый остров, образовавшийся из-за таяния ледника у архипелага Новая Земля, говорится на официальном сайте Роскосмоса 13 февраля.

Подростки нашли объект у ледника Вилькицкий-Южный 31 января на всероссийских юношеских чтениях имени Королева в Самаре. Отмечается, что открытие было сделано в результате исследования снимков, произведенных с отечественного космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Канопус-В», а также европейских Landsat-7/8 и Sentinel-1/2.

Документы о регистрации нового географического объекта направлены в Русское географическое общество.

Указывается, что школьники проводили исследование в рамках молодежной межрегиональной проектной группы, работающей под руководством компании «Рисксат» при поддержке корпорации Роскосмос.

Ранее в 2016 году участники профильной космической смены в МДЦ «Артек», организованной при участии Роскосмоса обнаружили новый остров в заливе у ледника Визе. Образование подобных островов и мысов свидетельствует об ускорении деградации исследуемых ледников Новой Земли.