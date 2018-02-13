ГАТИ намерена оштрафовать Военно-морскую академию за недобросовестность

Почти тридцать административных дел за неубранную наледь возбудила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в Петербурге 13 февраля. Среди особенно заснеженных отметились военных.

Как сообщили в ГАТИ, инспекция прошлась с повторной проверкой кровель и фасадов по без малого четырём сотням адресов. Большинству ещё одного предупреждения не потребовалось – опасной наледи на крышах нежилых зданий не осталось. Впрочем, без претензий не обошлось. По 29 адресам качество зимней уборки оставляет желать лучшего, и владельцев поторопили административными протоколами.

В числе дотянувших зимнюю уборку до протокола выделили Военно-морскую академию имени Кузнецова на Ушаковской набережной, 17, два здания военно-клинического госпиталя №442 на Суворовском проспекте, 63 и «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ на Московском проспекте, 110а. Компанию им составили детский сад №1 Кировского района на Маршала Говорова, 24а и здание на Чапаева, 15 корпус 2 литера Б, где, согласно открытым источникам, квартируется филиал Росреестра по Ленинградской области. Остальные 23 адреса проверяющих, судя по всему, поразили меньше.

В ГАТИ напомнили, что злостных нарушителей будут наказывать деньгами: неположенные сосульки могут стоить от 250 тысяч до миллиона рублей. Наледь сыпется регулярно: только 13 февраля «Фонтанка» писала о прилетевшем в спину прохожего куске льда в Адмиралтейском районе и побитой сосульками остановке на Лиговском. Накануне под рухнувший снежный пласт на Подвойского попала женщина с ребёнком. На Рижском проспекте решили не уповать на управляющие компании и, если не бороться, то хотя бы предупредить об опасности сверху своими силами.