Росавиация рассказала о 25 инцидентах за двое суток в Шереметьево

В период с 4 по 6 февраля в аэропорту Шереметьево произошло 25 инцидентов, связанных с метеоусловиями, говорится в сообщении Росавиации. Копия есть в распоряжении «Фонтанки».

Семь инцидентов касаются эксплуатации самолета российского производства «Сухой Суперджет 100». С 4 по 5 февраля экипажам приходилось возвращаться в московский аэропорт из-за расхождений показаний спидометра у командира воздушного судна и второго пилота на этапе взлета и начального набора высоты.

«По предварительным данным, после осмотров самолетов были обнаружены отложения льда на фюзеляже перед приемником воздушного давления. Образование льда могло быть вызвано замерзанием воды (в условиях сильного снегопада), стекавшей с передней верхней части фюзеляжа и стекол кабины экипажа», – говорится в сообщении.

Напомним, согласно расшифровке бортового самописца упавшего 11 февраля в Подмосковье Ан-148, одной из причин стало отклонение в работе приемника воздушного давления, который передает информацию о скорости самолета относительно воздушного потока.

Кроме того, с 4 по 6 февраля Росавиация получила 19 сообщений о повреждении лопаток газовоздушного тракта двигателей посторонними предметами с искусственных покрытий аэродромов. Среди причин называется «некачественная уборка льда и уплотненного снега с ВПП (взлетно-посадочных полос — прим. ред.) и рулежных дорожек, наличие снежных брустверов на обочинах ВПП и рулежных дорожек, создающих угрозу столкновения с ними, наличие на ВПП слякоти».

В Росавиации напомнили, что некачественно подготовленное покрытие ВПП и раньше приводило к повреждениям воздушных судов. В частности, 1 декабря 2017 года в Анадыре самолет Boeing 767-200 авиакомпании «ЮТэйр» получил повреждение механизации крыла поднявшимся с поверхности куском льда.