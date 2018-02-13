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13.02.2018 20:23

Вместо рюмочных ударят по алкомаркетам

Винным магазинам в жилых домах не место, считают в ЗакСе и Смольном. Взамен закрытия тысяч торговых точек бизнесу предлагают открывать спортзалы и вязать носки. Меньше доходов, зато больше общественной пользы.
Вместо рюмочных ударят по алкомаркетам
Виктор Бартенев/Интерпресс

Главная мишень — рюмочные, которые торгуют спиртным ночью под видом общепита, признали чиновники. Они не только нарушают закон, но и мешают спать жителям.

О том, чтобы запретить алкогольным магазинам открываться дверь в дверь с парадными многоквартирных домов, петербургские парламентарии впервые задумались еще в сентябре 2017 года. Как пояснял председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, каждый такой магазин – это точка притяжения любителей выпить. А граждане буквально завалили депутатов жалобами на шум, драки и «откровенно криминальное поведение». Также предлагалось лишить бизнес возможности продавать спиртное в нежилых помещениях на дворовых территориях, если вход в них расположен вблизи парадных.

В осеннюю сессию рассмотреть проект не успели, а перед весенней отправили на оценку регулирующего воздействия. Мнение предпринимателей решили заслушать на заседании штаба по улучшению условий ведения бизнеса 13 февраля. Те были категоричны.

Если проект будет принят в нынешнем виде, продажа спиртного в жилых домах исчезнет полностью, поскольку все они попадут под действие новых правил, сообщила Ольга Сергеева, руководитель Союза малых предприятий Санкт-Петербурга. Это 80% всех точек по продаже алкоголя в Северной столице, оценила представитель сети «Ароматный мир» Анна Шувалова. Сам ретейлер точно свои потери не оценивал. «Но так или иначе получается, ни в старом фонде, ни в новых домах алкомаркеты работать не смогут», – пояснила она.

Закрыть придется более тысячи торговых точек, среди которых как магазины прилавочного типа, так и сетевые супермаркеты, оценили участники рынка. Это означает потерю несколько тысяч рабочих мест и налогов, которые бизнес платит городу.

Для продуктовых супермаркетов, которые тоже зачастую находятся по соседству с жильем, потеря права торговать алкоголем будет если не фатальной, то весьма ощутимой. Кроме того, город недосчитается инвестиций. Так, в конце прошлого года о намерении выйти на рынок Петербурга заявила челябинская сеть «Красное и белое». Всего компания собиралась открыть до 500 точек и рассматривала в качестве локаций, в том числе, помещения в жилых домах. «Давайте не рубить с плеча», – предложил представитель ассоциации малых предприятий «Союз» Валерий Кириенко.

Пострадает не только малый бизнес, но и крупные предприятия. Так, по подсчету пивоваренной компании «Балтика», такой удар по рознице приведет к сокращению объемов производства, а значит, бюджет будет получать меньше акцизов. Потеря для города только по «Балтике» составит около 60 млн рублей, по рынку пива в целом – 100 млн рублей в год, сказала представитель компании Елена Азаренок.

На чиновников картина не произвела особого впечатления. «Вы хорошо посчитали потери бизнеса, но как измерить страдания людей?» – философски подошел к проблеме глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев.  
Он призвал бизнес зарабатывать не на вредных привычках граждан, а на тяге к здоровому образу жизни.

«Вы говорите – «Красное и белое»... А открыли бы они вместо алкомаркетов тысячу спортзалов, чтобы зашел белый, вышел красный», – пошутил он. Ситуация, когда в одном доме может быть семь точек, продающих спиртное, тоже за гранью добра и зла. «Кто-то занимается пошивом галстуков и носков, а кто-то перепродает алкоголь. Польза разная. Давайте определимся, за кого мы», – отметил он.

На это предприниматели поинтересовались у авторов инициативы, откуда, собственно, у них уверенность в том, что именно алкомаркеты являются источником шума, на который жаловались жители. «По моему опыту, наибольший источник шума — это овощные лавки, которые держат гости из соседних республик, которые любят громко выяснять отношения», – отметила Анна Шувалова.

Представитель  Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Олег Дю предположил, что мешают спать петербуржцам не законопослушные магазины, которые прекращают продавать алкоголь после 22 часов, а недобросовестные, что торгуют горячительными напитками в ночное время под видом общепита. Закрытие магазинов победе ЗОЖ не поможет, уверен он. Наоборот, если не будет легальных магазинов, население перейдет на самогон, производство и продажу которого контролировать куда сложнее.

Главной мишенью были алкобары, подтвердил Эльгиз Качаев. По его словам, предприниматели, которые слишком хорошо знают свои права, сами «накликали на себя беду», поскольку пользуются этим, чтобы нарушать законодательство. Искоренением магазинов-оборотней комитет по развитию предпринимательства озадачил еще в октябре губернатор Георгий Полтавченко. Однако поймать их на нарушении закона часто проблематично. Проверять, по закону, можно только то, что указано в жалобе. А жильцы «часто не знают, как правильно жаловаться», поэтому пишут про шум.

Законодателей беспокоит и другой формат, отметил Денис Четырбок. «Под вывеской магазина шаговой доступности скрываются точки, где 85% – это алкоголь разного качества и ценовой категории», – заявил он. В том, что вместе с ними закрыться придется добросовестным ретейлерам, катастрофы нет. «Алкоголь стал одним из самых доступных товаров», – посетовал он.

«А давайте тогда сразу все закроем!» – с иронией предложила председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Елена Церетели. «А давайте!» – то ли в шутку, то ли всерьез согласился Руслан Зейналов, инспектор 2-го отдела Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Петербургу.

Роль «доброго следователя» взял на себя депутат Максим Резник, который сообщил, что в ЗакСе есть противники столь радикального законопроекта, но они в меньшинстве. Однако парламентарий призвал бизнес-сообщество не молчать о своих проблемах и более активно коммуницировать с народными избранниками. Денис Четырбок поддержал коллегу и как бы невзначай упомянул, что его приемные дни приходятся на четверг, но пока в гости заходят только рассерженные жильцы. Однако парламентарий дал предпринимателям проблеск надежды. По его словам, парламентарии могут смягчить закон, например прописать радиус от входа в парадную и вместо тотального запрета ограничить время продаж спиртного.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

В новейшей истории России уже были попытки бороться с пьянством запретительными мерами. Так, в ходе антиалкогольной кампании 1985-987 годов государство пошло на снижение доходов от алкоголя и стало резко сокращать его производство. Резко выросла стоимость бутылки водки, было закрыто большое количество магазинов, торговавших спиртным, ограничено время его продажи. При этом тали пропагандировать безалкогольные свадьбы, появились так называемые «зоны трезвости», в которых спиртное не продавалось. Официальная статистика зафиксировала снижение потребления алкоголя. Но уменьшение продаж алкоголя нанесло серьёзный ущерб советской бюджетной системе. Массовое недовольство кампанией и начавшийся в 1987 году в СССР экономический кризис вынудили советское руководство свернуть борьбу. Рапорты Минздрава о снижении потребления алкоголя в современной России главным образом объясняются уходом потребления в теневой сектор, считают эксперты. По оценке агентства ЦИФРРА, почти половина выпиваемого в России спиртного — это контрафактная, кустарная или же просто не предназначенная для употребления в пищу продукция.


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