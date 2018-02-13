«Черный ящик» упавшего Ан-148: больше вопросов, чем ответов

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал расшифровку бортового самописца Ан-148, упавшего в Подмосковье с пассажирами и экипажем на борту. Катализатором, по данным специалистов, стало обледенение датчиков скорости. Впрочем, это открытие не дает окончательного ответа на вопрос о причинах катастрофы, а лишь рождает множество дополнительных вопросов.

Это был регулярный рейс региональной авиакомпании «Саратовские авиалинии». Перелет по европейской части России — из Москвы в Орск — на небольшом самолете Ан-148-100В с регистрационным номером RA-61704. В салоне всего 80 кресел. В Домодедово стояла типичная зимняя погода: видимость – 1800 метров, ливневный снег, низкие, всего 250 метров от земли, облака. Метеоусловия не идеальные, но современная гражданская авиация давно научилась совершать миллионы рейсов при гораздо худших обстоятельствах. В 14.21 самолет начал разбег по полосе. Тогда ни экипаж, ни пассажиры еще не могли предположить, что их полет окажется очень коротким. Всего шесть минут.

Бортовой самописец педантично записывал показания приборов, которые выводились на экраны в кабине пилотов. Взлет прошел в штатном режиме: на 130 – 150 метрах включили автопилот, на 550 метрах завершили уборку закрылков. Впереди ожидались выход по схеме на маршрут, набор эшелона и общение с несколькими позициями управления воздушным движением. «Особая ситуация», как указано в сообщении МАК, начала развиваться через 2,5 минуты после отрыва на высоте 1300 метров. Неожиданно появилось расхождение в показаниях спидометра на экранах у командира воздушного судна и у второго пилота.

Здесь нужно объяснить, что за измерение скорости в самолетах отвечает приемник воздушного давления, частью которого является трубка Пито. Это такая металлическая трубка, которая на несколько сантиметров выступает от поверхности фюзеляжа и располагается параллельно движению самолета. В передней части этой полой трубки располагается отверстие, через которое в трубку попадает воздушный поток. Внутри нее находятся датчики, которые измеряют скорость этого воздушного потока. Таким образом вычисляется скорость самолета относительно воздушного потока. Метод несколько примитивный, но оттого не менее эффективный. Как и все критически важные системы в самолете, измерение скорости несколько раз зарезервировано. Таких трубок Пито в Ан-148 три штуки: для каждого из пилотов и резервная на случай отказа первых двух.

«Особая ситуация» началась с того, что показатели скорости на экранах пилотов перестали совпадать. Спустя три минуты после взлета расхождение показателей датчика у командира воздушного судна и резервного источника увеличилось до 30 км/ч. У пилота скорость показывает больше, чем в резервной системе. При этом бортовой самописец не регистрирует данные от измерителя скорости со стороны второго пилота. Срабатывает сигнализация «Сравни», призывающая пилотов убедиться в расхождении показателей. Она выключается через 10 секунд.

Здесь возникает первый вопрос. Пойми пилоты, что у них возникли проблемы с измерением скорости, всегда можно было бы объявить аварийную ситуацию и вернуться в аэропорт вылета. Так, например, поступили экипажи семи самолетов российской сборки «Сухой Суперджет 100», оказавшиеся 5 и 6 февраля 2018 года в такой же ситуации во время вылета из Шереметьево. Почему пилоты упавшего борта приняли решение продолжать полет? Боялись ли они возможных штрафных санкций со стороны руководства? Или же не хотели подводить свою авиакомпанию, ухудшая статистику по отмененным и задержанным рейсам, которая после новогодних поправок Минтранса может стать одной из причин приостановки действия сертификата эксплуатанта? Понадеялись, что обойдется?

Спустя минуту самолет уже на 2000 метрах. При повторном срабатывании сигнализации теперь уже данные со стороны командира воздушного судна меньше, чем от резервного источника. Экипаж действует согласно руководству по эксплуатации самолета и выключает автопилот. Разница в показаниях продолжает расти. Спустя 34 секунды спидометр у командира показывает ноль км/ч. Резервный канал сообщает о 540 – 560 км/ч. Самолет все ещё продолжает штатный полет.

Здесь возникает второй вопрос. По логике пилота, если при полете в облачности спидометр показывает ноль, то первым делом надо проверить работу противообледенительной системы. С помощью электроэнергии она топит лед на поверхности критически важных элементов самолета: механизации крыла, двигателях, стеклах кабины пилотов и трубки Пито. Смогли ли пилоты воспользоваться этой логикой, которую прививают всем летчикам еще на начальных этапах обучения самолетовождению? Если да и система была включена, то почему система измерения скорости не вернулась к нормальной работе? Была ли она исправна? Если противообледенительная система была выключена, то почему? Ведь все пилоты авиакомпаний проходят тренажерную подготовку, где выполняют полеты с отказом различных систем. Отказ спидометра наверняка должен входить в состав такой подготовки, а значит, действия должны быть отработаны до автоматизма. Проходили ли такую подготовку пилоты упавшего самолета?

Согласно руководству по эксплуатации Ан-148, ограничение на полет в штурвальном режиме составляет четыре часа. По какой-то причине пилотам было сложно продолжать стабильный полет. Самолет несколько снижается, до 1700 – 1900 метров, с заметными перегрузками от 0,5 до 1,5G. Такое происходит, если полет проходит в условиях болтанки или если вокруг спокойно, но пилот неаккуратно управляет самолетом, чрезмерно дергая штурвал. И снова вопросы: было ли такое управление следствием проблем в какой-то из систем или же причиной было эмоциональное состояние управляющего пилота? Кто из двоих управлял самолетом, и какой у него в этом опыт?

Спустя 50 секунд такого полета спидометры у обоих пилотов продолжают показывать скорость ноль км/ч, но теперь начинает падать и скорость по показаниям резервного источника. «В дальнейшем самолет был переведен в интенсивное снижение с углами тангажа на пикирование 30 – 35 градусов и вертикальной перегрузкой до 0 g», – говорится в сообщении МАК. Показания скорости по резервному каналу стали интенсивно расти только у самой земли. Самолет столкнулся с поверхностью, не меняя угла тангажа. Другими словами, пилоты до последнего пытались его разогнать.

Почему самолет перешел в пикирование? Одной из причин могло быть сваливание после выхода на закритические углы атаки. Так может произойти, когда скорость самолета падает, но при этом он обязан сохранять текущую высоту. Для этого нос самолет начинает подниматься, соответственно поднимается и передняя кромка крыла по отношению к набегающему воздушному потоку, увеличивая угол атаки.

Эффективность и подъемная сила крыла растет, позволяя самолету избежать снижения. Однако это не может продолжаться вечно. Существует критический угол атаки, после которого, как нос ни поднимай, подъемная сила не увеличится. Если вовремя не остановиться и не выйти на закритический угол атаки, то крыло резко потеряет подъемную силу, а самолет провалится вниз. Выход на закритические углы атаки может произойти, если, например, пилот своими действиями допустил это. Кроме того, это может произойти при обледенении крыла. Намерзающая ледяная корка ухудшает аэродинамические свойства крыла, уменьшая критический угол атаки. В этом случае даже небольшое увеличение тангажа, безопасное на свободном ото льда крыле, может привести к сваливанию. Самолет тогда может перейти в штопор, выход из которого через пикирование.

Ответы на эти и другие вопросы предстоит найти комиссии по расследованию крушения. Одной из первых задач для специалистов станет определение причин выключения обогрева трех трубок Пито. Кроме того, им предстоит «расшифровка бортового звукового магнитофона для получения информации о действиях экипажа, выполнении технологии работы и реакции на сигнализации; изучение технологии работы экипажа с системой обогрева ППД, включая индикацию; схемный анализ систем обогрева ППД на предмет возможных неисправностей и отказов; выкладка сохранившихся фрагментов систем обогрева ППД».

На данном этапе расследования понятно лишь, что катализатором развития событий стали неверные показатели скорости полета. Однако специалисты знают: чтобы ситуация развилась до инцидента или катастрофы в одном месте и промежутке времени должно совпасть несколько факторов. Как показывает практика, отказ обогрева трубок Пито сам по себе причиной катастрофы стать не может.

Андрей Меньшенин,

специально для "Фонтанки.ру"