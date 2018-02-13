«Черный ящик» упавшего Ан-148: больше вопросов, чем ответов

Еще
02:40 14.02.2018
Пришлите свою новость!
01:41
О сексе как лекарстве от любви расскажет доктор Курпатов
01:18
«Мультивидение» посвятят любви и «женским историям»
01:10
Пиотровский высказался по делу Серебренникова и предостерег от «музейных распродаж»
00:57
Глава Пентагона открестился от авиаудара по россиянам в Сирии
00:44
Премьер Нидерландов: Россия нацелена на экспансию
00:25
На Android нашли вирус для добычи криптовалюты
00:06
Макрон заявил о готовности Франции к авианалётам в Сирии
13/02
New York Post рассказало об оскорблениях в письме Дональду Трампу-младшему
13/02
США: сирийская оппозиция более неспособна свергнуть Асада
13/02
Организатору терактов в Нью-Йорке вынесли приговор
13/02
Сосульки в центре Петербурга разочаровали вице-губернатора
13/02
Американка выпала из саней на скорости 110 км/ч
13/02
Фристайлист-олимпиец Денщиков женится на отстраненной скелетонистке Потылицыной
13/02
ЗакС показал, кто не идиот во власти Ленобласти
13/02
Мужчина погиб при пожаре в расселенном общежитии на Зеленогорской
13/02
ЦСКА разошёлся миром с сербскими одноклубниками в Лиге Европы
13/02
В Шушарах построят ещё один жилой комплекс
13/02
Енот устал по пути через дорогу: помогли инспекторы ГИБДД
13/02
Шульц расхотел возглавлять СДПГ
13/02
Сосулька со здания Росреестра на Чапаева упала на прохожего
13/02
Школьники открыли новый остров в Арктике
13/02
Число сделок на первичке Петербурга в 2018 году может вырасти на 20%
13/02
ГАТИ намерена оштрафовать Военно-морскую академию за недобросовестность
13/02
Режиссер «Приключений Паддингтона» снимет приквел к «Чарли и шоколадной фабрике»
13/02
Росавиация рассказала о 25 инцидентах за двое суток в Шереметьево
13/02
Голландский министр уволился из-за лжи о встрече с Путиным
13/02
Свидетель по делу петербургских анархистов пожаловался в СК на пытки шокером
13/02
Красную линию петербургского метро к 2027 году переведут на состав «Юбилейный»
13/02
Минтранс предлагает сбивать беспилотники без разрешения на полеты
13/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 февраля
13/02
Лютеранская церковь просит передать ей особняк 18-го века на Кирочной
13/02
Минкульт не переносил дату проката «Мстителей»
13/02
В куриных сердцах нашли опасные для здоровья бактерии
13/02
Россельхознадзор заподозрил белорусов и сербов в ввозе в Россию санкционных фруктов
13/02
Здания станции Финляндской-Товарной не признали памятниками
13/02
СМИ: После «кремлевского доклада» иностранные компании меняют контракты
13/02
Дуров: Заявление «Касперского» об уязвимости Telegram – преувеличение
13/02
Падение снега на Подвойского, после которого пострадал ребенок, попало на видео
13/02
Михайловский театр готовит новые премьеры для Эрмитажа
13/02
«Победа» не смогла договориться с аэропортом Минска о рейсах из Петербурга
13/02
Съемочная группа канала «Санкт-Петербург» подверглась нападению в подпольном офисе работодателей
13/02
Эксперт: Покупатели не готовы приобретать недвижимость через Интернет
13/02
Дерипаска просит рассматривать его иск к Рыбке в закрытом режиме
13/02
Все школы Саратова закрыли на карантин
13/02
Бывшие сотрудники «Славянки» приговорены в Петербурге за хищение 17 млн Минобороны
13/02
МАК назвал предварительную причину крушения Ан-148
13/02
35 тысяч финских студентов заставят вернуть свои стипендии государству
13/02
СМИ: Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов
13/02
В России за живодерство заблокировали статью о купании котов
13/02
Как побороть сосульки на Рижском проспекте
13/02
СМИ: Премьеру «Мстителей» перенесли из-за фильма, вдохновлённого Мединским
13/02
На Украине двух российских военных посадили за «измену» и «дезертирство»
13/02
FIFA помогут отследить билетных мошенников в Интернете
13/02
Аничков лицей отстоял репутацию в суде
13/02
Россия завоевала пятую медаль Олимпиады-2018
13/02
Со здания администрации МО "Измайловское" сосулька упала на прохожего
13/02
Конституционный суд разобрался с параллельным импортом в Россию
13/02
Стрелявшие в «Дикси» не сумели уехать от Росгвардии на такси
13/02
Лыжница Белорукова принесла России четвертую медаль Олимпиады
13/02
Швейцарский лыжник в Пхенчхане показал впечатляющий трюк на эскалаторе
13/02
Арест кресла для эпиляции вернул петербурженкам зарплату
13/02
На Лиговском сбитые сосульки снесли крышу остановки
13/02
Навальный не собирается удалять видео о Рыбке и Дерипаске
13/02
Tax free может заработать в Петербурге в марте
13/02
Аналитики назвали топ-20 самых продаваемых в России лекарств в 2017 году
13/02
В английской Википедии появилась статья о гибели российских наемников в Сирии
13/02
Агрессивный енот из России парализовал движение на украинской границе
13/02
Шорт-трекистка Просвирнова выбыла из борьбы за медали на дистанции 500 метров на Олимпиаде
13/02
В Петербурге сняли на видео, как эвакуатор сломал Mercedes из-за уборки снега
13/02
Смольный не даст альтернативные участки киоскам у метро, которые могут попасть под снос
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
13.02.2018 23:52

«Черный ящик» упавшего Ан-148: больше вопросов, чем ответов

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал расшифровку бортового самописца Ан-148, упавшего в Подмосковье с пассажирами и экипажем на борту. Катализатором, по данным специалистов, стало обледенение датчиков скорости. Впрочем, это открытие не дает окончательного ответа на вопрос о причинах катастрофы, а лишь рождает множество дополнительных вопросов.
«Черный ящик» упавшего Ан-148: больше вопросов, чем ответов
Олег Харсеев/Коммерсантъ

Это был регулярный рейс региональной авиакомпании «Саратовские авиалинии». Перелет по европейской части России — из Москвы в Орск — на небольшом самолете Ан-148-100В с регистрационным номером RA-61704. В салоне всего 80 кресел. В Домодедово стояла типичная зимняя погода: видимость – 1800 метров, ливневный снег, низкие, всего 250 метров от земли, облака. Метеоусловия не идеальные, но современная гражданская авиация давно научилась совершать миллионы рейсов при гораздо худших обстоятельствах. В 14.21 самолет начал разбег по полосе. Тогда ни экипаж, ни пассажиры еще не могли предположить, что их полет окажется очень коротким. Всего шесть минут.

Бортовой самописец педантично записывал показания приборов, которые выводились на экраны в кабине пилотов. Взлет прошел в штатном режиме: на 130 – 150 метрах включили автопилот, на 550 метрах завершили уборку закрылков. Впереди ожидались выход по схеме на маршрут, набор эшелона и общение с несколькими позициями управления воздушным движением. «Особая ситуация», как указано в сообщении МАК, начала развиваться через 2,5 минуты после отрыва на высоте 1300 метров. Неожиданно появилось расхождение в показаниях спидометра на экранах у командира воздушного судна и у второго пилота.

Здесь нужно объяснить, что за измерение скорости в самолетах отвечает приемник воздушного давления, частью которого является трубка Пито. Это такая металлическая трубка, которая на несколько сантиметров выступает от поверхности фюзеляжа и располагается параллельно движению самолета. В передней части этой полой трубки располагается отверстие, через которое в трубку попадает воздушный поток. Внутри нее находятся датчики, которые измеряют скорость этого воздушного потока. Таким образом вычисляется скорость самолета относительно воздушного потока. Метод несколько примитивный, но оттого не менее эффективный. Как и все критически важные системы в самолете, измерение скорости несколько раз зарезервировано. Таких трубок Пито в Ан-148 три штуки: для каждого из пилотов и резервная на случай отказа первых двух.

«Особая ситуация» началась с того, что показатели скорости на экранах пилотов перестали совпадать. Спустя три минуты после взлета расхождение показателей датчика у командира воздушного судна и резервного источника увеличилось до 30 км/ч. У пилота скорость показывает больше, чем в резервной системе. При этом бортовой самописец не регистрирует данные от измерителя скорости со стороны второго пилота. Срабатывает сигнализация «Сравни», призывающая пилотов убедиться в расхождении показателей. Она выключается через 10 секунд.

Здесь возникает первый вопрос. Пойми пилоты, что у них возникли проблемы с измерением скорости, всегда можно было бы объявить аварийную ситуацию и вернуться в аэропорт вылета. Так, например, поступили экипажи семи самолетов российской сборки «Сухой Суперджет 100», оказавшиеся 5 и 6 февраля 2018 года в такой же ситуации во время вылета из Шереметьево. Почему пилоты упавшего борта приняли решение продолжать полет? Боялись ли они возможных штрафных санкций со стороны руководства? Или же не хотели подводить свою авиакомпанию, ухудшая статистику по отмененным и задержанным рейсам, которая после новогодних поправок Минтранса может стать одной из причин приостановки действия сертификата эксплуатанта? Понадеялись, что обойдется?

Спустя минуту самолет уже на 2000 метрах. При повторном срабатывании сигнализации теперь уже данные со стороны командира воздушного судна меньше, чем от резервного источника. Экипаж действует согласно руководству по эксплуатации самолета и выключает автопилот. Разница в показаниях продолжает расти. Спустя 34 секунды спидометр у командира показывает ноль км/ч. Резервный канал сообщает о 540 – 560 км/ч. Самолет все ещё продолжает штатный полет.

Здесь возникает второй вопрос. По логике пилота, если при полете в облачности спидометр показывает ноль, то первым делом надо проверить работу противообледенительной системы. С помощью электроэнергии она топит лед на поверхности критически важных элементов самолета: механизации крыла, двигателях, стеклах кабины пилотов и трубки Пито. Смогли ли пилоты воспользоваться этой логикой, которую прививают всем летчикам еще на начальных этапах обучения самолетовождению? Если да и система была включена, то почему система измерения скорости не вернулась к нормальной работе? Была ли она исправна? Если противообледенительная система была выключена, то почему? Ведь все пилоты авиакомпаний проходят тренажерную подготовку, где выполняют полеты с отказом различных систем. Отказ спидометра наверняка должен входить в состав такой подготовки, а значит, действия должны быть отработаны до автоматизма. Проходили ли такую подготовку пилоты упавшего самолета?

Согласно руководству по эксплуатации Ан-148, ограничение на полет в штурвальном режиме составляет четыре часа. По какой-то причине пилотам было сложно продолжать стабильный полет. Самолет несколько снижается, до 1700 – 1900 метров, с заметными перегрузками от 0,5 до 1,5G. Такое происходит, если полет проходит в условиях болтанки или если вокруг спокойно, но пилот неаккуратно управляет самолетом, чрезмерно дергая штурвал. И снова вопросы: было ли такое управление следствием проблем в какой-то из систем или же причиной было эмоциональное состояние управляющего пилота? Кто из двоих управлял самолетом, и какой у него в этом опыт?

Спустя 50 секунд такого полета спидометры у обоих пилотов продолжают показывать скорость ноль км/ч, но теперь начинает падать и скорость по показаниям резервного источника. «В дальнейшем самолет был переведен в интенсивное снижение с углами тангажа на пикирование 30 – 35 градусов и вертикальной перегрузкой до 0 g», – говорится в сообщении МАК. Показания скорости по резервному каналу стали интенсивно расти только у самой земли. Самолет столкнулся с поверхностью, не меняя угла тангажа. Другими словами, пилоты до последнего пытались его разогнать.

Почему самолет перешел в пикирование? Одной из причин могло быть сваливание после выхода на закритические углы атаки. Так может произойти, когда скорость самолета падает, но при этом он обязан сохранять текущую высоту. Для этого нос самолет начинает подниматься, соответственно поднимается и передняя кромка крыла по отношению к набегающему воздушному потоку, увеличивая угол атаки.

"Фонтанка"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Эффективность и подъемная сила крыла растет, позволяя самолету избежать снижения. Однако это не может продолжаться вечно. Существует критический угол атаки, после которого, как нос ни поднимай, подъемная сила не увеличится. Если вовремя не остановиться и не выйти на закритический угол атаки, то крыло резко потеряет подъемную силу, а самолет провалится вниз. Выход на закритические углы атаки может произойти, если, например, пилот своими действиями допустил это. Кроме того, это может произойти при обледенении крыла. Намерзающая ледяная корка ухудшает аэродинамические свойства крыла, уменьшая критический угол атаки. В этом случае даже небольшое увеличение тангажа, безопасное на свободном ото льда крыле, может привести к сваливанию. Самолет тогда может перейти в штопор, выход из которого через пикирование.

Ответы на эти и другие вопросы предстоит найти комиссии по расследованию крушения. Одной из первых задач для специалистов станет определение причин выключения обогрева трех трубок Пито. Кроме того, им предстоит «расшифровка бортового звукового магнитофона для получения информации о действиях экипажа, выполнении технологии работы и реакции на сигнализации; изучение технологии работы экипажа с системой обогрева ППД, включая индикацию; схемный анализ систем обогрева ППД на предмет возможных неисправностей и отказов; выкладка сохранившихся фрагментов систем обогрева ППД».

На данном этапе расследования понятно лишь, что катализатором развития событий стали неверные показатели скорости полета. Однако специалисты знают: чтобы ситуация развилась до инцидента или катастрофы в одном месте и промежутке времени должно совпасть несколько факторов. Как показывает практика, отказ обогрева трубок Пито сам по себе причиной катастрофы стать не может.

Андрей Меньшенин,

специально для "Фонтанки.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Последний полёт разбившегося Ан-148 нашли на бортовом самописце
МАК приступил к расшифровке черных ящиков Ан-148
Дворкович: Семьи погибших в крушении Ан-148 получат по 3 млн рублей
На месте крушения Ан-148 найдены оба самописца, они повреждены
Следственный комитет: АН-148 взорвался на земле
Песков: Доклада о причинах авиакатастрофы под Москвой ждать в ближайшее время не стоит
Министр транспорта рассказал об иностранцах на борту разбившегося Ан-148
СМИ: Рейсы Москва - Орск отберут у «Саратовских авиалиний» после авиакатастрофы в Подмосковье
«Саратовские авиалинии» приостановили полеты Ан-148
В Минздраве рассказали, сколько будут искать останки погибших в авиакатастрофе под Москвой
Смольный сообщил о трех погибших при крушении Ан-148 петербуржцах
Падение самолета в Подмосковье попало на видео. Частиц взрывчатки не найдено
Российские телеканалы меняют сетку вещания после крушения Ан-148
Семья петербуржца подтвердила, что он собирался лететь на разбившемся самолете
Житель Сочи рассказал, что отказался от полета в Орск в последний момент
Что известно о крушении самолёта под Москвой
Среди пассажиров упавшего самолета называют петербуржца
Среди обломков саратовского самолета найден чёрный ящик
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35

Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»

Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Глава Пентагона открестился от авиаудара по россиянам в Сирии
На Android нашли вирус для добычи криптовалюты
Организатору терактов в Нью-Йорке вынесли приговор
Сосульки в центре Петербурга разочаровали вице-губернатора
Мужчина погиб при пожаре в расселенном общежитии на Зеленогорской
Сосулька со здания Росреестра на Чапаева упала на прохожего
ГАТИ намерена оштрафовать Военно-морскую академию за недобросовестность
Росавиация рассказала о 25 инцидентах за двое суток в Шереметьево
Свидетель по делу петербургских анархистов пожаловался в СК на пытки шокером
Падение снега на Подвойского, после которого пострадал ребенок, попало на видео
«Черный ящик» упавшего Ан-148: больше вопросов, чем ответов
ФСБ сбила с «крыши» полицейскую шпану
Как в Петербурге расследуется теракт, раскрытый с помощью ЦРУ
Сушите Фрунзе — денег на ремонт не будет
Что известно о крушении самолёта под Москвой
Потолок натянули до взрыва
Чужая рука столкнула, чужая рука спасла
Когда посадка оповещает о посадках
Девять жизней по встречной
Как блондинка Андрей разбила сердце ФСО
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мобильным устройствам не доверяй, враг все услышит — в эфир не болтай!

Падение снега на Подвойского, после которого пострадал ребенок, попало на видео

pixabay.com

Школа строгого режима

Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.