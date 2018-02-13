Голландский министр уволился из-за лжи о встрече с Путиным

Глава МИД Нидерландов, который соврал о личном присутствии на встрече с Путиным в 2006 году, подал в отставку.

Об этом 13 февраля пишет РБК со ссылкой на Reuters. Министр Халбе Зейлстра решил, что теперь его заявлениям никто не будет верить. А значит, он не сможет эффективно выполнять свои обязанности. Напомним, чиновник накануне признался, что солгал, что присутствовал на встрече с российским президентом в 2006 году. Ранее Зейлстра рассказывал, что на этой встрече Владимир Путин говорил о «Великой России», в которую должны войти Россия, Белоруссия, Украина и прибалтийские страны. Глава МИД Нидерландов по-прежнему уверен, что Путин об этом говорил. Однако Зейлстра заявил, что сам на встрече не присутствовал, а рассказал ему об этом некий ее участник. Министр решил говорить от себя, чтобы защитить источник информации. Бывший исполнительный директор нефтяной компании Shell Йерун ван дер Вир уже заявил, что это он пересказал слова Путина голландскому чиновнику.