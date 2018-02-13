Свидетель по делу петербургских анархистов пожаловался в СК на пытки шокером

Петербуржец Илья Капустин, знакомый с якобы желающими свергнуть Владимира Путина анархистами, в деле об участии в террористическом сообществе проходит свидетелем. Впрочем, процессуальный статус на манеру общения сотрудников ФСБ, по его словам, не влияет – пытают всех.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Дмитрий Герасимов, 13 февраля руководителю следственного управления Следственного комитета России по Западному военному округу направлено заявление о применении насилия к Илье Капустину неустановленными сотрудниками УФСБ по Петербургу и области. Непозволительные методы воздействия к 27-летнему промышленному альпинисту Илье якобы применили 25 – 26 января.

Тогда около половины десятого вечера на пересечении 7-й Советской и Греческого проспекта на него набросились 4 – 5 человек в черной форме и масках, позднее представившихся сотрудниками спецслужб. По словам Капустина, беседу начали с ударов ногами, потом втолкнули в микроавтобус, где к ногам добавили электрошокер.

«Минимум один из сотрудников встал на меня ногами, придавив меня к полу в области колен. Моё тело оголили от верха живота до середины бедра и стали наносить удары электрическими разрядами», – говорится в заявлении.

Спрашивали о знакомых и незнакомых, за незнание наказывали ударом тока – Капустин насчитал сорок разрядов в живот, бедра, пах.

«Примерно спустя 3 часа пыток один из похитителей сказал, что мне могут переломать ноги и выбросить в лесу, где мне никто не поможет, – написал он. – Но приехали мы не в лес, а к зданию ФСБ, остановились на Шпалерной улице, и меня отвели к следователю на допрос».

Позднее в квартире Капустина прошёл обыск. Как уточнил адвокат, «по постановлению пензенского суда». Изъяли компьютер и какую-то литературу, а самого Капустина отпустили уже в статусе свидетеля. Имён людей, которые привезли его на Шпалерную, он не знает, себя ни к анархистам, ни к антифашистам не относит, но с одним из подозреваемых знаком и просит государственной защиты, опасаясь мести ФСБ.

По делу, о котором спрашивали Капустина, в следственном изоляторе находятся Виктор Филинков и Игорь Шишкин. Следователи считают, что вместе с неустановленными лицами, которые также разделяют анархическую идеологию, они приняли участие в петербургском структурном подразделении «Марсово поле» («Марс») террористического сообщества «Сеть». «Сетевики» якобы готовили вооруженный мятеж и насильственный захват власти. Расследование возбужденного 24 января дела об участии в террористическом сообществе (статья 205.4 УК РФ) также связывают с несостоявшейся 5 ноября прошлого года революцией, которую анонсировал лидер запрещенной в РФ «Артподготовки» Вячеслав Мальцев. Шишкин и Филинков также жаловались на пытки.