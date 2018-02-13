Красную линию петербургского метро к 2027 году переведут на состав «Юбилейный»

На 1-й линии петербургского метрополитена в ближайшие 9 лет весь подвижной состав заменят на составы проекта «Юбилейный». Ранее производитель выиграл тендер на поставку 20 поездов для ветки.

Вывод о планах метрополитена можно сделать из техзадания к конкурсу на выполнение «предпроектных проработок по техническому перевооружению устройств автоматики и телемеханики движением поездов Линии 1». Он был объявлен 12 февраля; по данным сайта госзакупок, максимальная цена составляет 19,5 млн рублей. В одном из пунктов техзадания значится: «При выполнении работ учитывать сроки перехода Линии 1 на восьмивагонные составы с асинхронным тяговым приводом проекта «Юбилейный» не позднее 2026 года (включительно)». Предполагается, что пропускная способность должна составить 40 пар поездов в час.

Производителем составов проекта 81-722/723/724 «Юбилейный» является Октябрьский электровагоноремонтный завод, "дочка" компании «Трансмашхолдинг». Поставлять в петербургскую подземку их начали еще в 2015 году, по контракту на 3 млрд рублей, выпускали на Невско-Василеостровскую линию. Задача состоит в том, чтобы целиком обновить подвижной состав «зеленой» линии к чемпионату мира по футболу; позже производитель получил контракт на 27 шестивагонных поездов за 13,7 млрд, однако поставки шли с опозданием.

Кроме того, на новых составах сбоили «светильники открытия станционных дверей», которые должны обеспечивать синхронность дверям поезда и станции закрытого типа. Отмечалось также несанкционированное открытие торцевых дверей в поездах. Отвечая на соответствующую публикацию «Фонтанки», руководство предприятия заявило, что поезда серии «Юбилейный» не имеют технических проблем, которые описывались в статье, а сам текст назвало намеренной провокацией.

Позднее обнаружились проблемы и посерьезнее, а именно механическое повреждение тяги, которая соединяет тележку колесных пар и кузов вагона, а также является креплением устройства автосцепки вагона. Из-за всех этих неисправностей на линию выходила лишь часть принятых составов.

Что касается "красной" Кировско-Выборгской линии, то «Трансмашхолдинг» в 2015 году выиграл тендер на поставку еще 20 «Юбилейных» для нее за 10,5 млрд. Здесь стали появляться составы в красном же исполнении, процесс проходил не без накладок. Так называемые «мясные» поезда зависали прямо на станциях в часы пик, сбивая график движения. Приводы немецкого производства оказались не готовы к манере петербургских пассажиров удерживать двери вагонов и вставали намертво прямо у платформ.