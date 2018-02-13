Красную линию петербургского метро к 2027 году переведут на состав «Юбилейный»
На 1-й линии петербургского метрополитена в ближайшие 9 лет весь подвижной состав заменят на составы проекта «Юбилейный». Ранее производитель выиграл тендер на поставку 20 поездов для ветки.
Вывод о планах метрополитена можно сделать из техзадания к конкурсу на выполнение «предпроектных проработок по техническому перевооружению устройств автоматики и телемеханики движением поездов Линии 1». Он был объявлен 12 февраля; по данным сайта госзакупок, максимальная цена составляет 19,5 млн рублей. В одном из пунктов техзадания значится: «При выполнении работ учитывать сроки перехода Линии 1 на восьмивагонные составы с асинхронным тяговым приводом проекта «Юбилейный» не позднее 2026 года (включительно)». Предполагается, что пропускная способность должна составить 40 пар поездов в час.
Производителем составов проекта 81-722/723/724 «Юбилейный» является Октябрьский электровагоноремонтный завод, "дочка" компании «Трансмашхолдинг». Поставлять в петербургскую подземку их начали еще в 2015 году, по контракту на 3 млрд рублей, выпускали на Невско-Василеостровскую линию. Задача состоит в том, чтобы целиком обновить подвижной состав «зеленой» линии к чемпионату мира по футболу; позже производитель получил контракт на 27 шестивагонных поездов за 13,7 млрд, однако поставки шли с опозданием.
Кроме того, на новых составах сбоили «светильники открытия станционных дверей», которые должны обеспечивать синхронность дверям поезда и станции закрытого типа. Отмечалось также несанкционированное открытие торцевых дверей в поездах. Отвечая на соответствующую публикацию «Фонтанки», руководство предприятия заявило, что поезда серии «Юбилейный» не имеют технических проблем, которые описывались в статье, а сам текст назвало намеренной провокацией.
Позднее обнаружились проблемы и посерьезнее, а именно механическое повреждение тяги, которая соединяет тележку колесных пар и кузов вагона, а также является креплением устройства автосцепки вагона. Из-за всех этих неисправностей на линию выходила лишь часть принятых составов.
Что касается "красной" Кировско-Выборгской линии, то «Трансмашхолдинг» в 2015 году выиграл тендер на поставку еще 20 «Юбилейных» для нее за 10,5 млрд. Здесь стали появляться составы в красном же исполнении, процесс проходил не без накладок. Так называемые «мясные» поезда зависали прямо на станциях в часы пик, сбивая график движения. Приводы немецкого производства оказались не готовы к манере петербургских пассажиров удерживать двери вагонов и вставали намертво прямо у платформ.
Справка:
Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ) основан в 1826 году в Санкт-Петербурге. Предприятие специализируется на ремонте и модернизации пассажирского подвижного состава, а также производстве трамваев и вагонов метро. С 2005 года завод входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг». Всего в 2015 и 2016 годах он заключил контрактов на 14,5 млрд и 17,9 млрд рублей соответственно, подавляющую часть — с петербургским метрополитеном. В 2017 году есть только 2 контракта с московским метро на ремонт на 2,3 млрд.
ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) является самым крупным в России поставщиком подвижного состава для рельсового транспорта. Головная компания — голландская The Breakers Investments B.V., основной заказчик — РЖД. Выручка от продажи продукции в 2016 году превысила 55 млрд рублей, чистая прибыль составила около миллиарда. В 2017 году ТМХ нарастил долю в ОЭВРЗ с 74,12% до 94,22% за счет выкупа пакета Bombardier.