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13.02.2018 19:32

Минтранс предлагает сбивать беспилотники без разрешения на полеты

Министерство транспорта предлагает «принуждать к посадке, повреждать или уничтожать» беспилотники за полеты без разрешения в воздушном пространстве.

Соответствующие поправки в Воздушный кодекс предлагаются в законопроекте, опубликованном 13 февраля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Полномочия по контролю за соблюдением новых правил собираются отдать органам внутренних дел. Выявлять беспилотники-нарушители, по идее Минтранса, будет Росгвардия. Правда, в документе не уточняется, кто и как будет сбивать этих нарушителей.

Отметим, сейчас за нарушения воздушного пространства владельцам беспилотников грозит только штраф. Официально на любые полеты коптеров нужно получать разрешения от Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). На практике же за ними почти никто не обращается, рассказал источник «Ведомостей» в Минтрансе. 


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