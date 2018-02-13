«Фонтанка» за 60 секунд — 13 февраля

Очередная жертва сосулек госпитализирована в Петербурге. Прохожий попал под «обстрел» прямо у здания администрации МО «Измайловское». Причем сразу после очистки крыши.

И кто ответит? На фоне обострившейся войны на крышах глава ТСЖ «Толстовский дом» не понимает, как сбивать сосульки, чтобы не повредить припаркованные внизу машины и не оплачивать потом их ремонт. В итоге долгих мытарств он решил написать, нет, не в «Спортлото», – в прокуратуру.

К новостям Олимпиады. Супруги из Петербурга Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий – первые в истории России призеры соревнований по керлингу. Мы посмотрели на красивые фото.

В целом в 4-й день Олимпиады россияне собрали самый богатый урожай наград за эти Игры — 3 бронзы, но золото по-прежнему остается недостижимым. Нас обходят норвежские астматики.

В это время в России Минобороны отправило в военные части памятки и плакаты о вреде мобильников и соцсетей на службе. «Селфи, фото, интернет — ждите от врага «привет» и другой креатив в духе советских агиток можно оценить в подборке «Фонтанки».

Как в 2018-м возвращаются понятия: «Под кем ходишь? Кому платишь? Чья крыша? Кто старший?» Капитан транспортной полиции и «коллеги», которые в 1990-е ходили в ясли, трясли медцентр на Марата.

Telegram могут использовать хакеры, чтобы получить доступ к компьютеру. Заражена 1000 машин, заявили сегодня в "Лаборатории Касперского". Создатель мессенджера Павел Дуров объяснил, что масштаб угрозы преувеличен.



Под «смертельным» железнодорожным переходом на Туристской, где в прошлом году погибли 7 человек, решили-таки выкопать тоннель. «Метрострой» как раз хотел испытать свой новый проходческий комплекс.

В новом здании Петербургской консерватории на улице Глинки пахнуло смертью – грибок и плесень, затхлый запах. Как и не было год назад никакого ремонта. Теперь там поднимают полы и отбивают штукатурку. Гарантийного ремонта не будет.