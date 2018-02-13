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13.02.2018 19:29

«Фонтанка» за 60 секунд — 13 февраля

Очередная жертва сосулек госпитализирована в Петербурге. Прохожий попал под «обстрел» прямо у здания администрации МО «Измайловское». Причем сразу после очистки крыши.

И кто ответит? На фоне обострившейся войны на крышах глава ТСЖ «Толстовский дом» не понимает, как сбивать сосульки, чтобы не повредить припаркованные внизу машины и не оплачивать потом их ремонт. В итоге долгих мытарств он решил написать, нет, не в «Спортлото», – в прокуратуру. 

К новостям Олимпиады. Супруги из Петербурга Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий – первые в истории России призеры соревнований по керлингу. Мы посмотрели на красивые фото.

В целом в 4-й день Олимпиады россияне собрали самый богатый урожай наград за эти Игры — 3 бронзы, но золото по-прежнему остается недостижимым. Нас обходят норвежские астматики.

В это время в России Минобороны отправило в военные части памятки и плакаты о вреде мобильников и соцсетей на службе. «Селфи, фото, интернет — ждите от врага «привет» и другой креатив в духе советских агиток можно оценить в подборке «Фонтанки».

Как в 2018-м возвращаются понятия: «Под кем ходишь? Кому платишь? Чья крыша? Кто старший?» Капитан транспортной полиции и «коллеги», которые в 1990-е ходили в ясли, трясли медцентр на Марата.

Telegram могут использовать хакеры, чтобы получить доступ к компьютеру. Заражена 1000 машин, заявили сегодня в "Лаборатории Касперского".  Создатель мессенджера Павел Дуров объяснил, что масштаб угрозы преувеличен.
 

Под «смертельным» железнодорожным переходом на Туристской, где в прошлом году погибли 7 человек, решили-таки выкопать тоннель. «Метрострой» как раз хотел испытать свой новый проходческий комплекс.

В новом здании Петербургской консерватории на улице Глинки пахнуло смертью – грибок и плесень, затхлый запах. Как и не было год назад никакого ремонта. Теперь там поднимают полы и отбивают штукатурку. Гарантийного ремонта не будет.


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Падение снега на Подвойского, после которого пострадал ребенок, попало на видео

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13.02.2018 18:08
В январе продажи жилья в Петербурге и пригородах выросли в 1,5 раза
За первый месяц текущего года в Петербурге и Ленинградской области было реализовано 7,5 тысяч квартир. Это на 50% больше объема продаж в январе 2017-го, подсчитали в департаменте маркетинга «Группы ЦДС»
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13.02.2018 17:03
«Ленстройтрест» рассказал о создании комфортной среды на «Жилищном проекте»
В прошедшие выходные «Ленстройтрест» поделился опытом создания полноценной жилой среды - на выставке «Жилищный проект».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.02.2018 16:27
Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке
На прошедшем 6-7 февраля 4-м Российском ипотечном конгрессе были подведены итоги Высшей ипотечной лиги 2017. В номинации «Региональный лидер» победил Банк «Санкт-Петербург» как сильнейший из участников рынка, чей бизнес сконцентрирован в одном регионе. В 2017 году банк выдал 11326 ипотечных кредитов на сумму почти 25 млрд рублей. Основной объем пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 92%.
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13.02.2018 13:20
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