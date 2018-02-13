Лютеранская церковь просит передать ей особняк 18-го века на Кирочной
Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии — российская лютеранская церковь скандинавской традиции, имеющая на территории Петербурга и области порядка 20 приходов и несколько храмов, — обратилась в Смольный с просьбой передать в ее ведение дом 8, литера И, на Кирочной улице.
Обращение опубликовано на сайте комитета имущественных отношений и датировано 6 февраля. В документе дом именуется Домом причта церкви святой Анны, расположенной здесь же по соседству. Петербуржцы также хорошо знают примыкающий к зданию математический лицей № 239.
Дом построен в конце 18-го века, архитектор не установлен. В 1840-х годах перестроен в стиле позднего классицизма. Когда-то здесь располагались сиротский дом и Мариинский приют при церкви. Тут же жили пастор, преподаватели школы Анненшуле, располагалась церковная канцелярия.
Сейчас лютеранская церковь предполагает использовать здание «в религиозных целях», если получит его в собственность, говорится в обращении.
Справка:
Церковь представляет собой одну епархию, окормляемую епископом. Приходы объединены в семь пробств по территориальному принципу. Кафедральным собором Церкви Ингрии является церковь св. Марии на Большой Конюшенной улице. Там же расположена центральная канцелярия церкви. Церковное учебное заведение — Теологический институт Церкви Ингрии, осуществляющий подготовку священнослужителей и церковных работников, - расположен в деревне Колбино Всеволожского района Ленобласти.