Лютеранская церковь просит передать ей особняк 18-го века на Кирочной

Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии — российская лютеранская церковь скандинавской традиции, имеющая на территории Петербурга и области порядка 20 приходов и несколько храмов, — обратилась в Смольный с просьбой передать в ее ведение дом 8, литера И, на Кирочной улице.

Обращение опубликовано на сайте комитета имущественных отношений и датировано 6 февраля. В документе дом именуется Домом причта церкви святой Анны, расположенной здесь же по соседству. Петербуржцы также хорошо знают примыкающий к зданию математический лицей № 239.

Дом построен в конце 18-го века, архитектор не установлен. В 1840-х годах перестроен в стиле позднего классицизма. Когда-то здесь располагались сиротский дом и Мариинский приют при церкви. Тут же жили пастор, преподаватели школы Анненшуле, располагалась церковная канцелярия.

Сейчас лютеранская церковь предполагает использовать здание «в религиозных целях», если получит его в собственность, говорится в обращении.