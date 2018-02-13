Россельхознадзор заподозрил белорусов и сербов в ввозе в Россию санкционных фруктов

Россельхознадзор ограничил импорт в Россию яблок из Белоруссии и груш из Сербии.

Как сообщается 13 февраля на сайте ведомства, инспекторы проверяли, не ввозят ли белорусы и сербы санкционные товары под видом своей продукции. В ходе инспекции выяснилось, что на складах 31 белорусского предприятия не нашли вовсе никаких яблок. Россельхознадзор сделал из этого вывод, что в Россию могут поставлять фрукты из стран, находящихся под санкциями.

Похожая ситуация сложилась и с сербскими грушами. Только про них выяснилось, что груши «нехарактерны по сортовому составу для Сербии».

В результате поставки и белорусских яблок, и сербских груш временно ограничили: «До проведения экспертных переговоров и разъяснения ситуации с компетентной службой страны», – уточнили в Россельхознадзоре.