Россияне проигрывают норвежским астматикам. Итоги четвертого дня Олимпиады

Три бронзы сборной России, первая положительная допинг-проба (к счастью, не у России) и веселый горнолыжник из Швейцарии (но не на лыжне).

В четвертый день Зимней Олимпиады в Пхенчхане было разыграно 8 комплектов медалей. Финалы прошли в соревнованиях по сноуборду (женщины, хаф-пайп), горным лыжам (комбинация, слалом, мужчины), санному спорту (одиночницы), конькобежному спорту (1500 м, мужчины), кёрлингу (дабл-микст), шорт-треку (женщины, 500 м) и лыжам (спринт у мужчин и женщин). Россияне собрали самый богатый урожай за всю Олимпиаду, но золото по-прежнему остается недостижимым.

Керлингисты-красавчики

Напомним, в понедельник, 12 февраля, петербургские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обидно уступили в полуфинале швейцарцам: вплоть до последнего броска у них сохранялись шансы на победу, но неудачный бросок Брызгалова отправил российскую команду бороться всего лишь за третье место. В игре за бронзу россияне довольно легко расправились с норвежцами – 8:4. Впервые в истории отечественного керлинга отечественные спортсмены выиграли олимпийские награды. После матча ребята были нарасхват, особенно Анастасия. И неудивительно: красотой российской девушки восхищается уже весь мир. В честь этого мы написали небольшой текст, в котором главное, конечно же, не буквы.

Неравный бой российских лыжников

Настоящим открытием этой Олимпиады стали талантливые российские лыжники, еще недавно выступавшие на юниорских соревнованиях. В отсутствие именитых коллег по сборной, которые не дождались приглашений от Международного олимпийского комитета, они выступают более чем достойно. Особенно при наличии таких соперников из сборной Норвегии, легально употребляющих запрещенные препараты из-за повальной астмы. Напомним, 11 февраля Денис Спицов стал четвертым в скиатлоне, уступив только тем самым норвежцам, занявшим весь пьедестал. Во вторник, 13 февраля, российские лыжники завоевали уже две бронзовые медали в спринте классическим стилем. Первая бронза отошла Юлии Белоруковой, вторая – Александру Большунову, незадолго до Олимпиады переболевшему бронхитом и потерявшему из-за этого два килограмма мышечной массы. Причем в случае с Большуновым все определил фотофиниш: россиянина отделили от серебра (оно досталось итальянцу Федерико Пеллегрино) всего 0,02 секунды. Первенствовал же 21-летний Йоханнес Хёсфлот Клебо – очередной норвежский астматик, из-за своего недуга не скрывающий употребление запрещенных препаратов.

Допинг

Но для некоторых главными злодеями Олимпиады по-прежнему остаются россияне. Например, глава Немецкого антидопингового комитета (NADA) доктор Андреа Готцманн считает, что доверять российским спортсменам нельзя.

– Никто не может быть уверенным в том, что русские атлеты выигрывают свои медали честно на Олимпиаде в Южной Корее, – заявила она. – Лично я не уверена, была ли эффективной новая программа по контролю за русскими, которая действовала на протяжении последнего года. В Пхёнхчане есть большое количество новых русских, которые до этого не засветились нигде в системе, так что я сильно сомневаюсь, что они чисты.

Вскоре после этого заявления подоспела новость о первом положительном допинг-тесте на Олимпиаде. Но нарушитель оказался не из России. Японский шорт-трекист Кеи Саито попался на употреблении ацетазоламида — мочегонного средства, которое часто используют для выведения из организма следов стимуляторов. Естественно, нарушитель утверждает, что не принимал ничего запрещенного. На время проведения расследования он был отстранен от Олимпиады.

Скандал в санях

Разгорается скандал в российской команде саночников. Чемпион мира 2015 года Семен Павличенко провалил выступление, заняв 14-е место. После этого он признался, что больше не может держать язык за зубами. Если вкратце, по словам Семена, между его личным тренером Эдуардом Бурмистровым и главным тренером сборной Альбертом Демченко существует давний конфликт. Демченко настаивает, чтобы катались на его санях, а Павличенко кататься на них не хочет, так как на них нет результата, а хочет кататься на санях своего тренера. В Пхенчхане он соревновался все-таки на санях своего тренера, но тренироваться на них у него не получилось, так как его заставили тестировать сани Романа Репилова — второго российского саночника – участника Олимпиады. Спустя два дня после того, как Павличенко решил рассказать об этой ситуации, отреагировал сам Демченко.

– Я считаю выходку Семёна совершенно неприличной, – заявил главный тренер сборной. – Он поступил эгоистично, выгораживая себя и свой проигрыш на олимпийских стартах. На такой сложной Олимпиаде для всех нас и для нашей страны. Не люблю это качество в спортсменах — искать причины неудачи во всём и всех, кроме себя. Не хочу это комментировать. Пускай это останется на его совести.

Цитата дня

«Я считаю, что не так важно говорить о результатах, потому что здесь не наша настоящая команда», – заявил 13 февраля старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс, объясняя провалы своих спортсменов.

Зарплата Гросса составляет более 200 тысяч евро в год — космические для биатлона деньги. Ни один российский биатлонист на Олимпиаде выше 40-го места еще не поднялся.

Видео дня

Лыжник из Швейцарии Фабиан Бош с сегодняшнего дня – официально главный весельчак Олимпиады в Пхенчхане. Этот и другие его смешные приколы - здесь.

Расписание финалов на среду, 14 февраля

04:30 (здесь и далее московское время). Сноуборд. Мужчины. Хаф-пайп

07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка

11:45. Лыжное двоеборье. HS-109 + Гонка 10 км

13:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

14:05. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

14:50. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»