СМИ: После «кремлевского доклада» иностранные компании меняют контракты

Иностранные компании считают «кремлевский доклад» поводом отказаться от взятых на себя обязательств и в одностороннем порядке расторгнуть контракты с угодившими в список российскими контрагентами. Об этом 13 февраля сообщает RNS.

По информации агентства, работающие на российском рынке иностранные корпорации начали осторожничать при заключении контрактов. Не желая разбираться в тонкостях и гадать, попадут ли фигуранты «кремлевского доклада» под ограничения, они пытаются добавить в договоры антисанкционные гарантии. От российских компаний требуют заверений, что в списке минфина США их нет. Кроме того, зарубежные корпорации хотят прописать оговорки, позволяющие в одностороннем порядке расторгнуть договор с фигурантами «кремлевского доклада».

Юристы и российские бизнесмены отметили, что перестраховываются в основном представители банковского и энергетического секторов, а также европейские и американские партнеры в сфере IT-разработок.

Положения, освобождающие стороны от ответственности в случае введения санкционного режима, уже появлялись в договорах после первой волны ограничений в 2014 году. При этом, как напомнили собеседники агентства, «кремлевский доклад» юридических последствий формально не имеет: указанные в списке – это группа риска, а не попавшие под санкции.