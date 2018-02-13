Дуров: Заявление «Касперского» об уязвимости Telegram – преувеличение

Шеф Telegram Павел Дуров прокомментировал заявление «Лаборатории Касперского» о найденной ими уязвимости в приложении мессенджера для персональных компьютеров.

В своём Telegram-канале Дуров написал, что антивирусные компании, как правило, склонны преувеличивать серьёзность своих выводов, «чтобы получить рекламу в средствах массовой информации».

Дуров пояснил, что речь не идёт о так называемой уязвимости «нулевого дня» (неустранённая уязвимость или вредоносная программа, против которой ещё нет защиты. – Прим. ред.). Создатель популярного мессенджера, который позиционируется как «защищённый от прослушки», пояснил, что злоумышленники использовали социальную инженерию. Компьютер заражался только в том случае, если пользователь сам скачивал и запускал замаскированный вредоносный файл.

«Если вы не открывали вредоносный файл, вы остались в безопасности», – сообщается в канале Telegram Geeks, на который ссылается Павел Дуров.

Напомним, согласно выводам «Лаборатории Касперского», заражению подверглись до одной тысячи компьютеров. Хакеры использовали уязвимость для получения удаленного доступа, распространяли софт для скрытого майнинга криптовалют, скачивали переписку, личные фотографии, документы, аудио- и видеозаписи.