В январе продажи жилья в Петербурге и пригородах выросли в 1,5 раза

За первый месяц текущего года в Петербурге и Ленинградской области было реализовано 7,5 тысяч квартир. Это на 50% больше объема продаж в январе 2017-го, подсчитали в департаменте маркетинга «Группы ЦДС».

В январе 2018 года «Группа ЦДС» реализовала 13 тыс. кв. м жилой недвижимости – 356 квартир в строящихся жилых комплексах в Петербурге и Ленинградской области. По внутренней оценке компании, это равнозначно 5% рынка и пятому месту по объему продаж в Северной столице и 47 регионе.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга и пригородов в январе достигла 96 тысяч рублей. По сравнению с декабрем она выросла на 7,6%, а с январем 2017 года – на 11,4%.

При этом объем предложения в январе увеличился на 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг отметки в 85 тысяч квартир.

«Учитывая структуру предложения, сформировавшуюся на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области, можно отметить небольшой дефицит однокомнатных квартир и небольшой избыток двух- и трехкомнатных вариантов в структуре остатков относительно структуры продаж, – комментирует руководитель группы маркетинга «Группы ЦДС» Петр Буслов. – В феврале мы ожидаем роста продаж относительно показателей февраля 2017 года на 10-15%».

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