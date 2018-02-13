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13.02.2018 18:08

В январе продажи жилья в Петербурге и пригородах выросли в 1,5 раза

В январе продажи жилья в Петербурге и пригородах выросли в 1,5 раза
ГК «ЦДС»

За первый месяц текущего года в Петербурге и Ленинградской области было реализовано 7,5 тысяч квартир. Это на 50% больше объема продаж в январе 2017-го, подсчитали в департаменте маркетинга «Группы ЦДС».

В январе 2018 года «Группа ЦДС» реализовала 13 тыс. кв. м жилой недвижимости – 356 квартир в строящихся жилых комплексах в Петербурге и Ленинградской области. По внутренней оценке компании, это равнозначно 5% рынка и пятому месту по объему продаж в Северной столице и 47 регионе.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга и пригородов в январе достигла 96 тысяч рублей. По сравнению с декабрем она выросла на 7,6%, а с январем 2017 года – на 11,4%.

При этом объем предложения в январе увеличился на 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг отметки в 85 тысяч квартир.

«Учитывая структуру предложения, сформировавшуюся на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области, можно отметить небольшой дефицит однокомнатных квартир и небольшой избыток двух- и трехкомнатных вариантов в структуре остатков относительно структуры продаж, – комментирует руководитель группы маркетинга «Группы ЦДС» Петр Буслов. – В феврале мы ожидаем роста продаж относительно показателей февраля 2017 года на 10-15%».

Справка о ГК «ЦДС»


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Новости компаний
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13.02.2018 18:08

В январе продажи жилья в Петербурге и пригородах выросли в 1,5 раза

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13.02.2018 18:08
В январе продажи жилья в Петербурге и пригородах выросли в 1,5 раза
За первый месяц текущего года в Петербурге и Ленинградской области было реализовано 7,5 тысяч квартир. Это на 50% больше объема продаж в январе 2017-го, подсчитали в департаменте маркетинга «Группы ЦДС»
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Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») в 2017 году увеличила объем проданного жилья на 16% по сравнению с предыдущим годом
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13.02.2018 17:03
«Ленстройтрест» рассказал о создании комфортной среды на «Жилищном проекте»
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