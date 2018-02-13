Концерн ВКО «Алмаз – Антей» начал «выращивать» собственных лидеров

Более 50 сотрудников концерна ВКО «Алмаз – Антей» стали победителями программы выявления лидеров трудовых коллективов предприятия по итогам 2017 года. Ключевой этап сборов проходит с 12 до 16 февраля на базе Северо-Западного регионального центра концерна (СЗРЦ).

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» разработал собственную программу по выявлению лидеров трудовых коллективов в конце 2016 года. Ее цель – повышение уровня кадрового потенциала концерна, развитие инициативности и творческой активности сотрудников.

На торжественной церемонии открытия сборов сотрудников концерна поздравил полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Беглов. Он вручил будущим лидерам памятные знаки «Победитель Программы выявления лидеров».

В своей речи Александр Беглов подчеркнул важность отбора участников программы вне зависимости от профессии и занимаемой должности: «Победить может и сварщик, и руководитель, – любой, кто взял на себя смелость участвовать в этом конкурсе. А дальше должен быть соответствующий результат – подвижки в работе, в карьере».

Генеральный директор концерна ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков также поздравил победителей. «От вас сегодня очень многое зависит, и вы уже являетесь нашим авангардом, «золотым фондом». Я надеюсь, что мы с вами будем сотрудничать долгое время, – в концерне сделают все для того, чтобы вам было интересно реализовывать стоящие перед нами задачи», – заверил глава холдинга.

В ходе ключевого этапа участникам программы прочитают курс лекций на актуальные темы общественно-политического, производственно-хозяйственного и научно-практического характера. Также победители примут участие в семинарах, круглых столах и психологических тренингах. После завершения программы лидеры войдут в кадровый резерв предприятий.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся около 130 тысяч человек. Холдинг третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК.