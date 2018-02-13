Падение снега на Подвойского, после которого пострадал ребенок, попало на видео

Падение снежного пласта на улице Подвойского, с дома 26, корпус 2, попало на видео. Ранее расследованием инцидента, в результате которого пострадали женщина с ребенком, занялись в прокуратуре и Следственном комитете.

Напомним, что 12 февраля с крыши дома по улице Подвойского упал кусок снега. Как утверждают в Следственном комитете, в результате девочка двух с половиной лет получила ушиб коленного сустава осколком льда. Ребенка после обращения в детскую больницу в удовлетворительном состоянии отправили домой.

Как пояснили в администрации Невского района, девочка получила повреждения не из-за падения снега с крыши: «На видеозаписи видно, что няня вышла из подъезда, прошла метров 10, вышла на тротуар, а затем с выступающей части дома упал слежавшийся снег. Упал рядом, а женщина от испуга перевернула коляску».

В администрации отметили, что при этом не отрицают того, что снег был не убран с выступа крыши. Ранее в разговоре с «Фонтанкой» председатель ТСЖ «Подвойского 26» Владимир Ольховский сообщал, что работы по очистке кровли второго корпуса дома 26 были запланированы еще с 9 февраля и должны быть завершены к 14-му.

«Наш дом 2003 года постройки, с плоской крышей, огорожен от пешеходной дорожки широкой полосой газона, по которому не ходят», – добавил он. По его словам, десятиэтажный дом на 120 квартир спроектирован таким образом, что по обеим сторонам от трех подъездов выступают «стояки». В них размещены кухни. Эти шесть выпирающих элементов, соответственно, венчаются самостоятельными крышами. Они не плоские, как крыша всего дома, а скатные.

«Они тоже изолированы от теплой части здания, поэтому на них никогда не намерзает, – объяснил Ольховский. – Но в этот раз из-за перепада температур сначала подтаяло, потом подморозило, и при очередном потеплении затвердевший снег скатился, как лист шифера».