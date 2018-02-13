«Победа» не смогла договориться с аэропортом Минска о рейсах из Петербурга

Авиакомпания «Победа» приостановила переговоры с аэропортом Минска о запуске рейсов из Пулково. Стороны не смогли договориться о тарифах. Ранее лоукостер намеревался запустить ежедневные рейсы в столицу Белоруссии в конце марта.

«Победа» официально отказалась от слотов (время для вылета и посадки) в аэропорту Минска. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе компании.

Камнем преткновения стали тарифы на обслуживание самолетов лоукостера. Аэропорт выставил цены в евро как для нерезидента. Это в 1,5 – 2 раза дороже обслуживания белорусской компании «Белавиа», основного конкурента «Победы» на направлении Петербург – Минск.

«Победа» не согласилась и 1 февраля обратилась за поддержкой в Минтранс, ранее сообщали «Ведомости». В письме на имя министра Максима Соколова лоукостер указал, что белорусские компании обслуживаются в России наравне с российскими перевозчиками. И попросил установить равные условия для всех игроков рынка – повысить цены для «Белавиа» в России или помочь в переговорах по снижению тарифов в Минске. 8 февраля в Минске прошли очередные переговоры, но стороны остались при своих, рассказал «Фонтанке» источник в отрасли.

Тем не менее «заморозка» переговоров не означает отказ «Победы» от полетов в Минск в будущем. В ноябре-декабре 2017 года компания получила допуск Межведомственной комиссии и аккредитацию белорусских авиавластей. Эти разрешения пока действуют.

Лоукостер пытается запустить рейсы Пулково – Минск с 2015 года. Тогда ему не удалось получить согласование белорусских властей из-за того, что российский перевозчик предложил слишком дешевые билеты.