Консерватория снова отсырела

Отремонтированные полы и стены Интендантских складов не протянули и года. В новых коридорах консерватории поднимают прогнившие полы, а дирекция Минкульта хочет успеть все исправить до собственного переезда.

Через год после ремонта в новом доме Петербургской консерватории на улице Глинки поднимают отсыревшие полы и отбивают штукатурку. Частая смена подрядчиков сыграла с Северо-Западной дирекцией Минкульта злую шутку, переделать все по гарантии не получится. Аллергики и книгочеи из числа сотрудников и преподавателей жалуются на грибок и плесень, но к жизни в Интендантских складах все равно надо привыкать: основное здание консерватории на Театральной отремонтируют в лучшем случае в 2019 году.

О том, как прогнило что-то в интендантском королевстве, «Фонтанке» рассказали сами сотрудники учреждения и студенты. Как водится, на условиях аноноимности, но фото говорят сами за себя.

«В новом здании петербургской консерватории настоящий ад. Грибок и плесень, затхлый запах, настоящая смерть для аллергика, – сообщают авторы письма. – Руководство молчит, а нам завтра на учебу выходить». «Многие помещения первого этажа, включая библиотеку и медпункт, были поражены грибком, лифт сломался, а полы на 2-м и 5-м этажах прогнили и провалились», – добавляют работники консерватории в другом послании.

Еще один сотрудник учреждения рассказал «Фонтанке», что началось все с полов, которые еще год назад начали прогибаться. «Администрация просто расставила банкетки посреди коридора, они там так и стояли все время, чтобы люди не ходили, – говорит собеседник. – Сейчас пол на втором этаже вскрыт, на пятом перестелили фанеру. Проблемы еще и со стенами, штукатурку отбивают до кирпича. Сейчас закрыт медпункт, где у нас работали терапевт и фониатр; закрыта половина библиотеки с нотным отделом, читальным залом и абонементом. Закрыт киоск книжный и часть столовой. Сейчас и преподаватели и студенты составили коллективные письма в адрес руководства, где говорят, что в таких условиях работать не могут».

В соцсетях, по традиции, уровень драматизма, как, впрочем, и сарказма, выше:

«Господа студенты! Консерваторию покрыл адский грибок, все этажи! Если Вы аллергики избегайте 1-2-3 этажей особенно. Носите еду с собой в столовке помимо грибка еще и тараканы!»

«Грибок и плесень создают благотворную атмосферу для самостоятельных занятий — проверено».

«Други и подруги, запасайтесь супрастином и прочими антигистаминами, консу поедом есть грибок».

«Зашла посмотреть расписание, чуть кони не двинула»

«Вряд ли ректор хочет войти в историю, как «ректор, при котором все студенты поумирали от плесени»».

Ректор консерватории Алексей Васильев спешил на репетицию, но, надо отдать ему должное, уделил «Фонтанке» пару минут. По его словам, обнаружилась сырость под полами, их вскрыли и уже закрывают заново. На стенах первого этажа меняют отслаивающуюся штукатурку. «Мы предъявили претензии подрядчику, который проводил работы, сейчас все исправляется в рамках гарантийных обязательств», – расказал Васильев. Назвать подрядчика он затруднился, заявив, что их слишком часто меняли.

Может быть, не ректору, но стороннему наблюдателю запутаться и правда простительно. «Фонтанка» подробно писала о ремонте Интендантских складов ранее. Еще летом 2014 года было решено, что консерватория переедет на улицу Глинки на время ремонта своего главного здания на Театральной площади (тоже, к слову, периодически протекавшему, несмотря на ремонты крыши). Перед этим часть Интендантских складов для новоселов отремонтировал "Ремстройфасад" за 480 млн рублей. Когда въехали студенты и преподаватели, контракт на продолжение работ за 900 млн рублей в начале октября 2015 года выиграла та же компания. Предполагалось управиться к маю 2017 года, однако все пошло не гладко, в мае же контракт расторгли.

После этого Северо-Западная дирекция Минкульта объявляла несколько конкурсов на завершение ремонта и с третьего раза нашли подрядчика за 262 млн – «Капитал Стройиндустрию». Минкульт безуспешно попытался отсудить у «Ремстройфасада» 67 млн рублей и нарвался на встречные требования в размере 61 млн. Правоту экс-подрядчика подтвердила даже апелляция, а вот кассация в ноябре отправила дело на новое рассмотрение. Односторонний отказ от контракта со стороны заказчика суд признал незаконным, сейчас дело в апелляции. В конце 2017 года было возбуждено также уголовное дело по факту мошеннического хищения средств при ремонте Интендантских складов еще при предыдущем руководстве Северо-Западной дирекции.

На этом фоне ничего по гарантии «Ремстройфасад», конечно, не делает, полы и штукатурку перекладывает «Капитал Стройиндустрия». «В 2017 году консерватория обратилась с жалобой на состояние полов в холлах и коридорах, – пояснили в дирекции. – Ведомство направило претензию к подрядной организации "Ремстройфасад" о необходимости устранения замечаний в рамках гарантийных обязательств. Подрядная организация отказалась. Дирекция провела обследования ранее выполненных работ, которое показало, что при укладке полов применялся некачественный материал, а также была нарушена технология, что привело к повреждению герметичности инженерных сетей».

По словам чиновников, заменены аварийные участки полов, проводится дефектовка других работ, ранее выполнявшихся «Ремстройфасадом». Стоимость проведенных работ будет сформирована по ее итогу, а дирекция понесет новые иски к «Ремстройфасаду» в суд. Если их не удовлетворят, отсыревшие полы и стены выльются не только в проблемы для аллергиков, но и в новые бюджетные расходы.

Ранее эксперты оценивали реальную стоимость завершения работ в Интендантских складах примерно в 450 млн, а не в 262 млн, как прописано в контракте. В дирекции подтверждали, что стоимость скорректируется в рамках изменения проектной документации. Насчет сроков ясности нет, к прописанной изначально в контракте с «Капитал Стройиндустрией» дате, 30 ноября 2017 года, изначально никто всерьез не относился. Сейчас все сдвинулось на конец 2018 года. Известно, что сама дирекция собирается переехать в здание на Глинки к лету, далее туда же должны проследовать Российское военно-историческое общество, Государственный центр современного искусства.

Консерватории тоже обещают дать дополнительные помещения, но тесниться ей предстоит долго. У основного здания на Театральной площади с подрядчиками тоже не заладилось. Три контракта с «Балтстроем» Дмитрия Михальченко на 1,4 млрд дирекция заключила в 2015 – 2016 годах, график расписали до осени 2017 года. Соглашение о расторжении заказчик и подрядчик подписали в апреле 2017 года, когда посыпалась бизнес-империя арестованного предпринимателя. Проавансировать «Балтстрой» успели на 830 млн рублей, потратил он только 500 млн. Оставшиеся 330 млн Минкульт взыскал через суд в декабре.

К тому времени на объекте уже полгода работала компания «Меандр» по контракту на 606 млн рублей. Рассчитан он до 1 сентября 2018 года. По данным сайта госзакупок, сейчас проавансировано 192 млн. На том же сайте вывешены акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3). Отчетный период — с конца июня (т. е. с момента заключения контракта) до конца декабря. Всего там два акта – на 1 млн 866 тысяч и на 392 тысячи, формально на столько и закрыт почти двухсотмиллионный аванс.

В дирекции утверждают, что объем выполненных работ гораздо больше, просто они не оплачены. Оно и немудрено: собеседники «Фонтанки» на рынке говорят, что на проект работ жаловался еще «Балтстрой», а «Меандр» изначально здорово рисковал, втягиваясь в консерваторскую историю за сравнительно скромные деньги. «На объекте возникла ситуация, когда при производстве работ были выявлены объемы, не учтенные проектной документацией, – подтверждают в дирекции. – Кроме того, мы рассчитывали, что уважаемая компания "КБ ВиПС" выполнит свои контрактные обязательства по выпуску рабочей документации, но это не было сделано. Сегодня мы вынуждены корректировать проектную документацию, которую передадим на утверждение в Главгосэкспертизу». На сегодняшний день в консерватории ведутся работы по установке строительных лесов для дополнительного обследования фасадов, устанавливается оборудование ввода воды в здание. Выполнен демонтаж кровли и стропильной системы, монтаж основания крыши, ремонт кирпичной кладки карнизного свеса, монолитные работы перекрытия второго двора. В любом случае 1 сентября, когда истечет срок контракта, это еще не конец. Будет объявлен новый конкурс на еще одну очередь ремонтно-реставрационных работ, закончат их только в 2019 году.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»