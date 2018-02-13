Съемочная группа канала «Санкт-Петербург» подверглась нападению в подпольном офисе работодателей

При съемке сюжета о мошенническом трудоустройстве пострадали сотрудники телеканала «Санкт-Петербург». Охрана защищала подпольный офис кулаками и отборной лексикой, пока джентльмены удачи спасались от публичности прыжками из окон. Редакция «Санкт-Петербурга» поделилась с «Фонтанкой» отрывком видеозаписи.

Как сообщила «Фонтанке» телеведущая Юлия Глебова, в полдень 13 февраля группа программы «Зона особого внимания» приехала для съемки сюжета на Фарфоровскую улицу. В 32-м доме на втором этаже расположен офис компании с названием «Агромаркет», предоставляющей, судя по всему, фиктивные услуги по трудоустройству.

«К нам обратились пострадавшие, которые платили по 2500 рублей за оформление санкнижек, но ни книжек, ни работы они не получили», – уточнила ведущая цель визита в офис.

На Фарфоровскую приехали две ведущие, два оператора, звукорежиссер и режиссер. В дверях их встретил боевитый охранник.

«Он препятствовал съемке, ударил по камере, кулаком достал оператора», – добавила Глебова.

Пока из 10-го отдела Невского УМВД спешил вызванный наряд, из окон выбрасывались сотрудники «Агромаркета». Высота позволяла приземляться им без особых последствий, а желание остаться вне телевизионных объективов приглушало страх.

Телевизионщики написали заявление в полицию. Ударными действиями секьюрити на Фарфоровской повреждена дорогая камера.

В 10-м отделе полиции кроме обращения «Санкт-Петербурга» принимают заявления петербуржцев о возможных мошеннических действиях мнимых работодателей.