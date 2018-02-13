Дерипаска просит рассматривать его иск к Рыбке в закрытом режиме

В Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края поступило ходатайство о рассмотрении в закрытом режиме иска бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову (Алексу Лесли).

Об этом 13 февраля пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс». Пресс-секретарь суда Оксана Шарейко сообщила агентству: «Данное ходатайство поступило в суд от истца. Решение по нему будет принято судом 1 марта в ходе досудебной подготовки по делу».