Дерипаска просит рассматривать его иск к Рыбке в закрытом режиме
В Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края поступило ходатайство о рассмотрении в закрытом режиме иска бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову (Алексу Лесли).
Об этом 13 февраля пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс». Пресс-секретарь суда Оксана Шарейко сообщила агентству: «Данное ходатайство поступило в суд от истца. Решение по нему будет принято судом 1 марта в ходе досудебной подготовки по делу».
Справка:
Напомним, последнее расследование Фонда борьбы с коррупцией посвящено совместному путешествию Насти Рыбки с миллиардером Олегом Дерипаской на яхте в Норвегии. По словам Навального, вместе с ними отдыхал и вице-премьер Сергей Приходько, его появление на яхте оппозиционер назвал взяточничеством. При этом Дерипаска подал в суд только на Рыбку и ее «гуру» по соблазнению Алекса Лесли, он обвинил их в распространении персональной информации. Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края пригрозил блокировкой всего сервиса YouTube в случае, если ролик не будет удалён. Такие же требования предъявлены и к Instagram.