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13.02.2018 17:12

Все школы Саратова закрыли на карантин

Все школы и учреждения дополнительного образования Саратова приостанавливают учебные занятия на 10 дней.

Об этом 13 февраля сообщается на официальном сайте администрации города. Основанием для закрытия школ стал приказ  главного государственного санитарного врача «О дополнительных мерах по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Саратова». Занятия приостановлены с 14 февраля по 24 февраля включительно.


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Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
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