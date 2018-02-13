Все школы Саратова закрыли на карантин
Все школы и учреждения дополнительного образования Саратова приостанавливают учебные занятия на 10 дней.
Об этом 13 февраля сообщается на официальном сайте администрации города. Основанием для закрытия школ стал приказ главного государственного санитарного врача «О дополнительных мерах по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Саратова». Занятия приостановлены с 14 февраля по 24 февраля включительно.