Бывшие сотрудники «Славянки» приговорены в Петербурге за хищение 17 млн Минобороны

В Петербурге бывшие сотрудники управляющей жилфондом Минобороны компании «Славянка» приговорены за фантомный клининг. Выделяемые из бюджета финансы оседали в карманах самих функционеров, установил суд.

Как сообщает 13 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга, в мошенничестве на 17 млн рублей обвинялись экс-начальник ремонтно-эксплуатационного района петербургского филиала «Славянки» Денис Павлов и два мастера — Владимир Боровиков и Светлана Палей. Они, как считало следствие, воспользовались лазейками приказа гендиректора «Славянки» от 25 декабря 2013 года, по которому своими силами предписывалось выполнять половину объема санитарного содержания объектов Минобороны, а для второй — привлекать физлиц с оформлением договоров гражданско-правового характера.

Павлов, установил Петроградский суд, разработал схему по привлечению дешевой рабочей силы без официального заключения договоров. Боровиков и Палей подыскали 25 человек для клининга в военных городках. На них оформлялись банковские карты, но находились счета в фактическом распоряжении подсудимых. Всего по платежным поручениям было переведено 17 млн рублей.

Боровиков и Палей получили по три года условно, Павлов — четыре. Суд удовлетворил иск Минобороны.