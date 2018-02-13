МАК назвал предварительную причину крушения Ан-148

Лайнер «Саратовских авиалиний» мог рухнуть в Подмосковье из-за неверных данных о скорости полета, которые поступали пилотам с обледеневших датчиков.

Как пишет РБК со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК), 13 февраля комиссия предоставила первые результаты расшифровки данных с «черных ящиков» разбившегося в Подмосковье Ан-148. В ведомстве выяснили, что особая ситуация на борту начала развиваться через две с половиной минуты после взлёта на высоте около 1300 метров и при приборной скорости 465 – 470 км в час. В этот момент системы лайнера зафиксировали расхождение между показаниями датчиков скорости. Через полминуты разница в данных на модуле воздушных параметров левого пилота и резервного прибора составила порядка 30 км в час.

«Появилось разовое сообщение экипажу: «Приборная — сравни», – уточнили в МАК. Ещё через 50 секунд сообщение о расхождении повторилось. Самолет находился уже на высоте в две тысячи метров.

«Фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева», – считают в комиссии.